Fatma Şahin, Erdoğan’a rektörü böyle anlattı: Tam bir deli

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin arasında Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ile ilgili diyalog sosyal medyada olay oldu. Fatma Şahin'in rektör Özaydın için, “Tam bir deli” dediği duyuldu.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Aralık'ta Gaziantep'teki toplu açılış töreni sırasında meydana geldi.

Erdoğan, açılış sırasında Gaziantep Üniversitesi'ne canlı bağlantı yaparak tören yerindeki AKP Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ile konuştu.

Bakbak, Erdoğan'a “Gazi şehrimize hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım” dedikten sonra Çocuk Hastanesi ile ilgili kısa bir bilgi verdi.

Bu sırada, Erdoğan yanındaki Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e doğru eğilerek, “Rektörden şikayetçi misiniz?” diye sordu.

“TAM BİR DELİ”

Şahin de Erdoğan'ın sorusuna, “Çok kötü, çok kötü” diye cevap verirken Cumhurbaşkanı yeniden araya girerek, “Öyle mi?” diye ikinci soruyu yöneltti. Şahin de, “Tam bir deli” dedi.

O HASTANENİN ÇATISI ÇÖKTÜ

Açılış sırasında açık olan mikrofona yansıyan bu konuşma daha sonra sosyal medya hesabından paylaşılınca birçok yazılı ve görsel basın organına yansıdı.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı ve Özaydın döneminde yapılan, Çocuk Hastanesi'ni Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne bağlayan tüp geçidin çatısında çökme meydana geldi. Bu çökme de vatandaşların tepkisine yol açtı.

ADI GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet ettiği Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Arif Özaydın'ın adı olumsuz haberlerle kamuoyunda duyuldu.

İlahiyat Fakültesi öğrencilerine mezuniyet töreni sırasında, “Bırakın bu işleri, gelin ticarete atılın” çağrısı yaptığı için şimşekleri üzerine çeken Özaydın'ın, iki kitabında intihal olduğu için YÖK'e şikayet edildiği ve hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi.

MOBBİNG İDDİASIYLA CİMER VE YÖK'E ŞİKAYET EDİLDİ

Adını dünya tıp literatürüne yazdıran 5 Türk hekimden birisi olan Doç. Dr. Sedat Işıkay'a mobbing uyguladığı gerekçesiyle CİMER ve YÖK'e şikayet edilen Özaydın, 9 dekanı istifa ettirdiği, Turizm Uygulama Oteli adına alınan mobilya ve tefrişatı lojmanında kullandığı, doğrudan temin yoluyla çok sayıda ihale verdiği gibi iddialarla gündeme gelmişti.

Özaydın, son dönemde ise “Üniversiteye okey salonu, nohutçu dükkanı açacağım” şeklindeki açıklamaları nedeniyle “Üniversiteler okey oynama yeri mi?” şeklindeki tepkilerin hedefi olmuştu.

İlginizi Çekebilir Fatma Şahin böyle şikayet etti: Kan kusup, kızılcık şerbeti içiyorum

İlginizi Çekebilir Almanya'da Erdoğan çatlağı oluştu: Koalisyon ortağından eleştiri geldi