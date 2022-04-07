FETÖ’cü Zaman’ın eski yazarlarına 15 yıla kadar hapis istemi

2016'daki 15 Temmuz hain darbe girişiminden 12 gün sonra kapatılan Zaman'ın eski yazarları Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan ve Mümtazer Türköne için 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi.

Fırat FISTIK

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FETÖ’nün kapatılan yayın organı Zaman gazetesinin eski yazarları Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan ve Mümtazer Türköne’nin aldıkları cezalar ile gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Mehmet Özdemir’in beraat kararının Yargıtay’da bozulmasının ardından görülen davada mütalaa açıklandı

Sanıklar Bulaç, Alpay, Alkan ve Türköne hakkında “örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi. Savcı, hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Mehmet Özdemir’in savunmasının alınmamış olması nedeniyle dosyasının ayrılmasını istedi.

SON SAVUNMALARINI YAPACAKLAR

Sanık avukatları mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

Mümtazer Türköne, bozma ilanının ardından yapılan ilk duruşmada “Örgüt üyesi değilim, örgüte yardım da etmedim. Örgüte yardım suçundan beraatimi ve adli kontrolümün kaldırılmasını talep ediyorum” demişti.

Şahin Alpay ise, “İfade özgürlüğümü kullanarak yazdığım yazılardan suçlanıyorum. Karara uyulmasını ve aynı zamanda herhangi bir suç işlemediğim gerekçesiyle beraatimi talep ediyorum” diye ifade vermişti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Dördü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada karar Temmuz 2018’de çıkmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını Haziran 2019’da duruşmasız olarak değerlendirmiş, yerinde görerek onamıştı.

Kararın ikinci temyiz edildiği Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise Eylül 2020’de verdiği kararla, bazı sanıklarla ilgili kısmı bozma, bazı sanıklarla ilgili ise kısmi onama kararı vermişti.

Mümtazer Türköne 10 yıl 6 ay, Ahmet Turan Alkan, Ali Bulaç ve Şahin Alpay 8 yıl 9 ay hapis cezası almış, Mehmet Özdemir ise beraat etmişti.