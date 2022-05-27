FETÖ’ye gaybubet operasyonu
İstanbul’da haklarında yakalama kararı olan FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) üyesi 31 şüphelinin saklandığı gaybubet (gizlenme) evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon, İstanbul TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekiplerince gerçekleştirildi.
Polis ekipleri, FETÖ üyeliğinden haklarında yakalama kararı olan şüphelilerin izlerine, örgütün gaybubet evlerinde ulaştı. Araştırmalarda FETÖ üyelerinin saklandığı belirlenen 33 gaybubet evi tespit edildi.
31 ŞÜPHELİ
Örgütün hücre evi gibi kullandığı belirtilen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, çoğu geçmiş dönemlerde FETÖ kurumlarında çalışmış 31 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği belirtildi.