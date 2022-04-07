Fırat Üniversitesi Hastanesi müdürüne ‘mobbing’ iddiasıyla suç duyurusu

Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi Müdürü M.C. hakkında sendika üyesi 3 çalışana mobbing uyguladığı, hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla Elazığ Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Evren DEMİRDAŞ

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Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, sendika üyelerinine tehdit ve hakaret ettiği öne sürülen Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi müdürü M.C. hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Sağlık çalışanlarının sorunlarını üniversite yönetimiyle hastane idare yöneticisi tarafından sendika üyelerinin tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını ileri süren Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, şunları kaydetti:

* 5 Nisan tarihinde Fırat Üniversitesi Hastanesinde bulunan sendikamız üyelerinin sorunlarını görüşmek için Başhekim Yrd. ile sendika olarak randevu alıp görüşme gerçekleştirdik. Yaklaşık 1 saat süren görüşme sonucunda başhekimlikten ayrıldıktan sonra, Fırat Üniversitesi Hastanesi İdari Yöneticisi tarafından toplantıya katılan sendika üyelerimiz odasına​ çağrılarak tehdit edilmiş, mobbing uygulanmıştır.

* Sendikamızla birlikte​ toplantıya katıldıkları için baskı kurmuş ve azarlamıştır. Konu ile ilgili sendika yönetimine bilgi verilmesi üzerine sendikamız yönetimi tarafından kendisiyle görüşmeye gidilmiş ve görüşmede esnasında sendika yönetimine karşı hakaret etmiş, tehditler savurarak Kamu Sağlık-Sen ‘in faaliyetlerini engelleyeceğini ve izin vermeyeceğini söyleyerek, bağırarak üzerine yürümüş, güvenliği çağırarak taşkınlık çıkarmış, yeni göreve başlayan güvenlik görevlisi de ‘lan’ kelimesini kullanarak üzerine yürümüş ve başhekimlik korumalarının dirayetli, profesyonel müdahaleleri sonucu olay sona ermiştir.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK”

Hastane yöneticisi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Karataş, şöyle konuştu:

* Sağlık Çalışanlarımızın anayasal hakkı olan sendika hakkını ihlal eden, sendika ayrımı yapan, zor şartlarda görev yapan sağlık çalışanlarımıza tehdit ve hakaret eden bu idareci hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk.

* Zor şartlarda görev yapan sağlık çalışanlarımıza karşı işgüzar İdarecilerin hakaret, tehdit ve mobbing yapması kabul edilemez! Pandemi ile mücadele etmeye devam eden, canlarını ortaya koyan fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına masa başında oturup, ahkâm kesenlere karşı Kamu Sağlık-Sen olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz.

* Torpille, ehliyetsiz ve liyakatsiz İdarecilerin Sağlık Çalışanlarına mobbing yapmalarının önüne geçeceğiz.