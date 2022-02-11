Fiyatı 2 liraya çıktı ama Halk Ekmek’te yine kuyruk var

İstanbul'da 250 gramlık Halk Ekmek 2 liradan, normal ekmek de 3,5 liradan fırınlarda satılmaya başlandı. Vatandaşlar, 75 kuruşluk artışa rağmen Halk Ekmek büfeleri önünde kuyruğa girdi, kendileri için en uygun fiyattan ekmeklerini aldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul’da uzunca süredir 1 lira 25 kuruşa satılan Halk Ekmek’e 75 kuruş zam geldi. Zamlı ekmekler bugünden itibaren büfelerden satılmaya başlandı.

SÖZCÜ muhabiri Kartal Meydanı’nda zamlı fiyata rağmen kuyruğa giren vatandaşlarla konuştu. Bazı vatandaşlar, “Her yere göre yine ucuz, fırınlarda ekmek 3-3 buçuk TL oldu.

İyi dayandı Halk Ekmek” derken, uzun süre kuyrukta durarak ekmek gelmesini beklediklerini söyleyen bir vatandaş ise, “Doğalgaz, elektrik faturası çok fazla geldi. Onun için bugün buraya geldik. Artık marketten almak zor. Ama yine de 2 TL olması çok” dedi.

İki paket galeta alan bir vatandaş ise birini bırakmak zorunda kaldığını belirterek, “İki katına çıkmış. Ama ekmek almak zorundayız” derken, bazıları ise günde 4-5 tane ekmek aldıklarını, fırındaki günlük ekmek fiyatının çok yüksek olduğunu vurguladı. Halk Ekmek büfesi işletmecisi ise, “Normalde ekmek sabah 11.00'de gelince 12.00'de bitiyordu. Ancak bugün yine 11.00'de geldi. Saat 14.30'da bitti” dedi.

“YÜKSEK MALİYETLER KARŞISINDA DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI”

Önceki günlerde Edirnekapı’daki fabrikaya gelen Eylül ayı elektrik faturasının 202 bin 974 TL olduğunu, Ocak ayında ise faturanın neredeyse 4 katına çıkarak 755 bin 127 TL’ye yükseldiğini duyuran Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, zam yapmak zorunda kaldıklarını söylemişti.

Nama SÖZCÜ’ye açıklamada “Yükselen maliyetler karşısında dayanacak gücümüz kalmadı. Mazot, elektrik fiyatları 4 katına çıktı. 125 liralık bir çuval unun fiyatı 300 lira oldu. Halka ucuz ve sağlıklı ekmeği sürekli verebilmek için bu fiyat düzenlemesi zorunlu oldu. Kasım-Aralık-Ocak ve Şubat'ın ilk haftası boyunca yani 4 aydır ekmeğe zam yapmayarak bu kara kış günlerinde halka ucuz ekmek verebilmek için 100 milyon liralık ek maliyete katlandık” demişti.

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