Fiyatlar el yakınca vatandaş bedava fidelere hücum etti

CHP'li Kırşehir Belediyesi, yerli üretimi teşvik etmek amacıyla ücretsiz domates, biber ve patlıcan fidesi dağıttı. Pazarda 20 - 30 liradan olan sebzeleri balkonlarında, bahçelerinde yetiştirmek isteyen vatandaşlar ise fiden almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

İsmail AKDUMAN

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Kırşehir Belediyesi ve Ahi Evran Üniversitesi işbirliği ile yerli tohumdan üretilen domates, biber ve patlıcan fidelerinin ücretsiz olarak dağıtılacağını duyurdu. Vatandaşları üretime teşvik etmek amacıyla dağıtılan fidelerden almak isteyen vatandaşlar ise Cacabey Meydanı’na akın etti.

Ekonomik sıkıntılar içerinde olan vatandaşlar pazarda 20 ile 30 lira arasında satılan domates, biber ve patlıcanı kendileri yetiştirmek için belediye tarafından ücretsiz olarak dağıtılan fidelerden almak için erken saatte sıraya girdi.

“YEMEK İÇİN EKECEĞİZ”

Bedava fideleri balkonlarında, bahçelerinde ya da hobi bahçelerinde yetiştireceklerini belirten vatandaşlar, son dönemlerde sebze fiyatlarının çok fazla artmasından şikayet etti. Dağıtılan fidelerden alan Zarife Atasoy,

“Eskiden biz kendimiz ekiyorduk bunları. Ancak artık köye gitmediğimiz için yapamıyoruz. Bunları tarlaya götürüp dikeceğim. Kendimiz için üreteceğiz” dedi. Sebze fiyatlarının son dönemlerde çok fazla arttığını söyleyen Hacer Gür ise, “Biz bunları götürüp bahçeye yemek ve yetiştirmek için dikeceğiz” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZIN YATAĞA AÇ GİRMESİN DİYE…”

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir bir tarım kenti olduğunu ancak üretimin azaldığı ve toplumun ucuz gıdaya ulaşamadığı söyledi. Belediye olarak vatandaşı üretime teşvik etmek istediklerini vurgulayan Ekicioğlu,

“Kooparatifler vasıtasıyla köylerimize ürettirdiğimiz fideleri halkımızla buluşturuyoruz. Merkez nüfusunun 150 bin il genelinin ise 243 bin olduğu Kırşehir’de yaklaşık 234 bin fide dağıtacaktık ama yetmeyeceği için 100 bin kadar daha fide alarak Kırşehir Halkı ile buluşturacağız.

Çocuklarımızın yatağa aç girmemesi ve ucuz gıdaya ulaşması için bölgede üretimi teşvik etmek de bizim toplumsal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu kuyruk üretim kuyruğu, tüketim kuyruğu değil” diye konuştu.

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