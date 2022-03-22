Gazeteci Taner Atilla hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, gazeteci Taner Atilla İstanbul'da hayatını kaybetti.

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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Taner Atilla'nın ölümünün ardından yayınladığı mesajda,

“Değerli meslektaşımız Taner Atilla'yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Taner Atilla'nın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

Taner Atilla'nın cenazesi 23 Mart 2022 Çarşamba günü öğle namazının ardından Kumburgaz Sahil Camisi'nden alınarak Kumburgaz Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

TANER ATİLLA KİMDİR?

1942 yılında Kayseri'de doğdu. Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Mesleğe 1959 yılında foto muhabiri olarak Ankara Zafer Gazetesi'nde başladı.

Zafer, Ulus, Hayat ve Ses mecmuaları, Dünya, Tercüman, Hürriyet, Hürriyet Haber Ajansı, Milliyet, Milliyet Haber Ajansı ve Yeniçağ Gazetesinin de içinde yer aldığı A Yayıncılık AŞ.'de çalıştı.

Bu medya kuruluşlarında muhabirlikten genel müdürlüğe kadar görev yaptı. Çeşitli mesleki ödülleri bulunuyor.

“Güneydoğu Olayları ve Gerçekler” ile “Fotoğraf Sanatı” kitapları yayınlandı. Sürekli Basın Kartı sahibi Taner Atilla evli, dört çocuk babasıydı.