Gazetecilerin tutuklanmasına tepki yağdı

Bir MİT mensubunun Libya’da şehit olmasına ilişkin haberleri nedeniyle yargılanan Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Ferhat Çelik ve Aydın Keser'e verilen hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onandı. Mahkeme kararına sosyal medyadan tepki yağdı.

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Sosyal medyada mahkeme kararına verilen tepkiler şu şekilde:

‘BU KARANLIĞI HEP BİRLİKTE YENECEĞİZ’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba: “Bugün de utanç yaşadık! Gazeteci Murat Ağırel ve Barış Pehlivan, infaz savcısına teslim olmak için çanta ve bavullarıyla Çağlayan Adliyesi’ne gittiler. Gerçekleri dile getiren, susmayan kim varsa saldırıyorlar. Bu karanlığı hep birlikte yeneceğiz.”

‘SUSMAYACAĞIZ, ALIŞMAYACAĞIZ!’

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat: “Murat Ağırel ve Barış Pehlivan gazetecidir. Maalesef bugün sırtlarında çantalarıyla hapishane yolunu tuttular. Bu karanlık günleri hep birlikte aşacağız.Susmayacağız, alışmayacağız!”

‘MURAT AĞIREL VE BARIŞ PEHLİVAN YALNIZ DEĞİLDİR’

27. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı: “Gazetecilik mesleği gereği gerçekleri korkmadan haber yapan kim olursa iktidar tarafından düşman ilan ediliyor. Hiçbir baskıya ve tehdide boyun eğmeden işini yapan Murat Ağırel ve Barış Pehlivan yalnız değildir!”

‘YARGILANMASININ ASIL NEDENİ KALEMLERİNİ SATMAMALARI’

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen: “Barış Pehlivan ve Murat Ağırel bugün Çağlayan Adliyesi’ne gidip teslim oldular. Hiçbir hukuki dayanağı olmayan sözde bir dava ile yargılanıyorlar. Onların yargılanmasının asıl nedeni kalemlerini satmamaları. @muratagirel @barispehlivan #yalnızdeğilsiniz”

‘AMAÇ; YANDAŞ MEDYANIN KAYIĞINA BİNMEYEN GAZETECİLERİ SİNDİRMEK’

25-26-27. dönem CHP Ankara Milletvekili Murat Emir: “Gazeteciler Murat Ağırel ve Barış Pehlivan, İstinaf Mahkemesi kararı sonrası Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine teslim oldular. Amaç; yandaş medyanın kayığına binmeyen gazetecileri sindirmek, susturmak. Ne yaparsanız yapın gidiyorsunuz!”

‘BU AHLAKSIZ, YOLSUZ, YARGISIZ, KEYFİ REJİM MUTLAKA DEMOKRATİK YOLLARLA DEĞİŞECEKTİR’

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç: “Murat Ağırel ve Barış Pehlivan; gerçekten gazetecilik yaptıkları için yine yeniden cezaevine giriyorlar! Bu ahlaksız, yolsuz, yargısız, keyfi rejim mutlaka demokratik yollarla değişecektir.”

‘ZULME BOYUN EĞMEYENLER SELAM OLSUN’

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal: “Gazeteciler Murat Ağırel ve Barış Pehlivan yine hapishane kapısındalar. Hukuki hiçbir yönü olmayan bir dava ile yeniden yargılanıyorlar. Farkındayız; yargılanan bu halkın özgür haber alma hakkıdır! Zulme boyun eğmeyenler selam olsun!”

‘İKTİDARIN BASKILARI ONURLU GAZETECİLERİ SUSTURMAYA YETMEYECEK’

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak: “Sadece halkın haber alma hakkını savundukları için gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel tekrar cezaevine giriyor. İktidarın baskıları onurlu gazetecileri susturmaya yetmeyecek…”

‘GAZETECİLERİN ÖZGÜRLÜĞÜ HALKIN ÖZGÜRLÜĞÜYLE İÇ İÇEDİR’

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD): “Yaptıkları tek şey gazetecilik, yani gizlenen gerçeklerin peşine düşmek, halkı bilgilendirmekti. Bedeli cezaevi oldu. Gazeteciler @barispehlivan @muratagirel fiziken, halkın haber alma hakkı manen hapsedilmiştir. Gazetecilerin özgürlüğü halkın özgürlüğüyle iç içedir.”

‘GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR’

Yazar Ahmet Ümit: “Gazetecilik suç değildir. Murat Ağırel ve Barış Pehlivan haber yaptıkları için hapse atılıyorlar.”

Gazeteciler Cemiyeti: “Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Aydın Keser, Hülya Kılınç ve Ferhat Çelik cezaevi yolunda! Meslektaşlarımızın gazetecilik yaptıkları için cezalandırılması kabul edilemez. Gazetecinin 1 saat bile cezaevine girmesi, tek birinin bile hapiste olması utançtır. Gazetecilik suç değildir!”

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