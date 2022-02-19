Ofisinde silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti

Kocaeli'nde bir haber sitesinin sahibi olan gazeteci Güngör Arslan, iş yerinde R.Ö. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Arslan, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'ta bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, internet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, iş yerinde bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Kurşunların isabet ettiği Arslan kanlar içinde yere yığılırken, olayı gerçekleştiren kişi olay yerinden kaçtı. Durumu gören iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı olan gazeteci Güngör Arslan'ı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Arslan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

VALİ YAVUZ: SALDIRGAN YAKALANDI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise saldırıyı kınayarak, saldırgan R.Ö.’nün yakalandığını açıkladı. Kocaeli Valiliği tarafından R.Ö.’nün saldırıda kullandığı tabancayla yakalandığı, olayın aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatıldığı belirtildi.

SON YAZISI ‘BU ADAM NE YAPTI’

Öldürülen Güngör Arslan'ın son yazısı, bu sabah gazetesinin internet sitesinde yayımlanmıştı. Hakları için eylem yapan Migros depo işçisinin ellerinin kelepçelenmesini konu ettiği ‘Bu adam ne yaptı' başlıklı yazısında yazısında Arslan, “Araca bindirilirken gözyaşlarını tutamadı bu emekçi kardeşimiz. Şaşkınlığı, isyanı gözlerinden okunan bu adamın bütün suçu hakkını aramaktı. Çalmadı, çırpmadı, tecavüz ve tacizde bulunmadı hiç kimseye. Sadece ama sadece hakkını aradı. Utanın beyler utanın” ifadelerine yer vermişti.

CHP İL BAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

CHP Kocaeli İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İmtiyaz sahibi olduğu Ses Kocaeli Gazetesi’nde uğradığı silahlı saldırıda katledilen gazeteci Güngör Aslan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm basın camiasına sabırlar diliyor, katillerin ve azmettiricilerin en kısa sürede yakalanarak gerekli cezayı almasını bekliyoruz” denildi.

“YAYINLADIĞI HABERİ BEĞENMEYEN KİŞİLERCE HEDEF SEÇİLDİ”

Güngör Arslan’ın ölümüne ilişkin gazetecilik sendikaları ve meslek örgütleri de açıklamalarda bulundu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

* Değerli meslektaşımız Güngör Arslan'ı bir silahlı saldırı sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Saldırıyla ilgili soruşturmanın en kısa sürede tamamlanmasını istiyoruz.

* Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Arslan'ın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabır diliyoruz. Gazetecilere yönelik saldırıların bitmesi ve sorumlularının cezasız kalmaması en büyük dileğimiz.

Basın Konseyi ise şu açıklamayı yaptı;

* Gazetecilere ve basın kuruluşlarına yönelen saldırılara maalesef bir yenisi daha eklendi; Kocaeli'nde gazeteci Güngör Arslan, görevinin başında silahlı saldırıda katledildi.

* Ses Kocaeli internet haber sitesinin sahibi ve yazı işleri müdürü olan Güngör Arslan, yayınladığı haberi beğenmeyen kişilerce hedef seçildi. Kendisiyle haberle ilgili konuşacağını söyleyerek Ses Kocaeli binasına gelen saldırgan, silahını çekerek Güngör Arslan'a peş peşe ateş açtı. İsabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Güngör Arslan, kaldırıldığı hastanede maalesef kurtarılamadı.

* Kocaeli'nin duayen gazetecisi Güngör Arslan'ı aramızdan koparan bu saldırı, aslında ifade ve basın özgürlüğü ile halkın gerçekleri öğrenme hakkını hedef almıştır.

* Alçakça işlenen gazeteci cinayetidir, basını susturma girişimidir ve asla kabul edilemez.

* İktidarı ve tüm sorumluları bu cinayetin bir an önce aydınlatılması ve faillerin gereken cezaya çarptırılması için göreve çağırıyoruz. Basın mensuplarının can güvenliklerinin sağlanması için acilen önlem alınmasını talep ediyoruz.

* Basın Konseyi olarak, gazetecilik görevinden dolayı katledilen meslektaşımız Güngör Arslan'a rahmet; ailesine ve basın camiasına başsağlığı diliyoruz.

LÜTFÜ TÜRKKAN: SİYASETE BAŞLADIĞIM GÜNDEN BERİ TANIYORUM

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise Güngör Arslan’ı yakından tanıdığını belirterek, “Kocaeli'nde siyasete ilk başladığım günden beri tanıdığım bir gazeteciydi. Çok üzüldüm. Oğlu Özgür var, babası olmadan hayatını devam ettirmesi o kadar zor ki…” ifadelerine yer verdi.

4 YIL ÖNCEKİ SÖZLERİ GÜNDEMDE: “ÖLDÜRÜLEN NE İLK GAZETECİYİM NE DE SON GAZETECİ OLACAĞIM”

Silahlı saldırıda öldürülen gazeteci Güngör Arslan, 4 yıl önce de bir saldırıya uğramıştı. Arslan, saldırının ardından kameralar karşısına geçerek yaptığı açıklamada, “Bu ülkede Abdi İpekçi’ler Uğur Mumcu’lar öldürüldü. Öldürülen ne ilk gazeteciyim ne de son gazeteci olacağım. Bu ilk değil, bundan sonra da mutlaka bunlar başıma gelecek” demişti.

GÜNGÖR ARSLAN KİMDİR?

1962 yılında İzmit de doğdu. Mesleğe 1986'da İzmit de Kocaeli Gazetesi'nde başladı. Kocaeli Gazetesi'nin Genel Yayın Müdürlüğü'nü yaptı. Ses Kocaeli Gazetesi'nin sahibiydi. Evli ve iki çocuk babasıydı.