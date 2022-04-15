Gecekondunun üzerine TIR devrildi

İstanbul Sarıyer'de bir gecekondunun üzerine inşaat demiri yüklü TIR devrildi.

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Kaza, sabah saatlerinde Özdereiçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Remzi B. idaresindeki inşaat demiri yüklü TIR, kontrolünü kaybetmesi sonucu bir gecekondunun üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gecekondunun içinden yaralı olarak çıkarılan İbrahim Tosun, Ayşe Tosun, Türkan Tosun, Rafet Tosun’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazada yaralanan şoför Remzi B. ise Şişli Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. (DHA-İHA)

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