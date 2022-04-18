‘Geçen müşteriye 33 liraya gramla mal verdim, 20 lira verdi! İnan ben ağladım’

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, kentte Kiçikkapı Köy Pazarı’ndaki esnafları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. İYİ Partili Ataman’a dert yanan 77 yaşındaki bir esnafın sözleri yürek burktu. Zamlardan dolayı vatandaşlara fiyat vermeye utandıklarını söyleyen yaşlı adam, “33 liraya gramla mal verdim, 20 lira attı gitti, ‘yok’ dedi, gitti. Ne yapayım öldürecek miyim? Yalan yok ben de hacıyım, Allah affetsin. İnan ben ağladım.Vallahi fakir fukara perişan” dedi.

Müslüm EVCİ

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İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, kentte Kiçikkapı Köy Pazarı'ndaki esnaf ziyaret gerçekleştirdi. Esnafa işlerinin nasıl olduğunu soran Ataman, bir dokundu bin ah işitti.

“FAKİR FUKARA PERİŞAN”

Köy pazarında zeytin, peynir ve yumurta gibi gıda ürünleri satan 77 yaşındaki bir esnafın anlattıkları yürek burktu. Hayatı boyunca böyle bir dönem görmediğini ifade eden yaşlı adam, 33 liraya gramla ürün alan bir müşterinin parasının çıkışmadığı için ağladığını söyledi. Müşteriye fiyat vermeye utandıklarını kaydeden esnaf şunları söyledi:

* Zorlanıyoruz. İnanın müşteriye fiyat vermeye utanıyoruz. Kazancımız ne ki, 5-10 kuruş… 45 liraya zeytin satıyorduk şimdi 55 lira. İnanın 2-3 gündür fena zam geldi. Milletten utanıyoruz, yere geçiyoruz, Allah var ya!

* 33 liraya gramla mal verdim, 20 lira attı gitti, ‘yok' dedi gitti. Ne yapayım öldürecek miyim? Yalan yok ben de hacıyım, Allah affetsin. İnan ben ağladım.

* Bugün 65 liralık iş yaptım, 2 ev geçindiriyoruz. Evi olmayan, çocuğu olan, işi olmayanı Allah kurtarsın. Ya silahı çıkartıp dayayacak ‘ver' diyecek, bende de yok ki. Oraya dönecek. 77 yaşındayım hiç böyle bir şey görmedim. Vallahi fakir fukara perişan.

“ESKİDEN 200-300 KİLO SATARDIK ŞİMDİ GELEN 250-300 GRAM İSTİYOR”

Ataman'ın ziyaret ettiği süt ürünleri satan bir başka esnaf ise, vatandaşın gramla peynir aldığını ifade ederek şunları söyledi:

* İşlerin pek tadı yok. 1 Nisan'dan sonra sütler de yüzde 50 arttı. Geçen Ramazan ayında işler çok iyiydi. Normalde biz köy peynirlerini 100-300 kilo satardık. Şimdi gelen 250-300 gram peynir istiyor. Geçen sene kilosu 25 lira olan peynir şimdi 70 lira.

* Hemen hemen her şeye yüzde 120'den daha fazla zam geldi. Şeker fiyatları ve azot fiyatları olsun hepsine çok ciddi zamlar geldi.

* Geçen sene 35-40 lira olan tereyağı şimdi 80 lira. Kimsede alım gücü yok. 100 kiloya yakın tereyağı aldık, daha 1 kilo satamadık. Oysa şu an tereyağın zamanı ve çok güzel de satılması gerekiyor.