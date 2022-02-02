Gelecek elektrik faturasını tahmin eden 2 kişiye 2 günlük tatil

Muğla’nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi’ndeki bir otel işletmecisi sosyal medya hesabından, “Elektrik faturamız henüz gelmedi. Fakat heyecanla bekliyoruz. Hiç bu kadar heyecanlanmamıştık. En yakın tahminde bulunan 2 kişiye 2 gece Dalyan'da konaklama bizden” diye yazınca tahminler yağmaya başladı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde Nish Caria Boutique Hotel işletmecisi Ali Mürşit Yağmur sosyal medya hesabından ilginç bir açıklama yayınladı. Yağmur, ülke genelinde tepki gören elektrik zamlarından sonra konuya değişik bir açıdan bakarak adeta bir yarışma düzenledi. Yağmur, sosyal medya hesabına, “Elektrik faturamız henüz gelmedi. Fakat heyecanla bekliyoruz. Hiç bu kadar heyecanlanmamıştık. En yakın tahminde bulunan 2 kişiye 2 gece Dalyan’da konaklama bizden” diye yazınca tahminler yağmaya başladı.

90 BEĞENİ 155 YORUM ALDI

Hotel işletmecisi Ali Mürşit Yağmur'un paylaşımına kısa sürede tahmin yağmaya başladı. İki gün içinde 90 beğeni 155 yorum alan Yağmur, “İnsanların bozulan morallerini biraz olsun düzeltmek istedim. Ekonomideki sıkıntı nedeniyle insanlarımız zor günler geçiriyor. Biraz tebessüm etmeleri için böyle bir şey düzenledik. Nitekim yorumlara baktığımız zaman gülümseyen, eğlenen kişilere de rastladık. En yakın tahmini yapan 2 kişiyi otelimizde 2 gün boyunca ağırlayacağız” dedi.

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