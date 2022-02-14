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Genel başkan sahneye çıkıp şarkı söyledi, partililer coştu

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin gençlik şöleninde sahneye çıktı. Baş, ‘çıkarın telefonları’ diyerek Duman grubundan “Senden Daha Güzel” şarkısını söyledi. Baş'ın sahne performansı büyük beğeni topladı.

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Genel başkan sahneye çıkıp şarkı söyledi, partililer coştu

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) lideri Hüseyin Baş partisinin Fatih'teki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde ‘Var bir hayalimiz' sloganıyla düzenlediği Gençlik Şöleni'ne katıldı.

Program sonunda sahneye çıkan Hüseyin Baş, “Çıkarın Telefonları” diyerek Duman gurubunun “Senden Daha Güzel” şarkısını söyledi. 30 yaşında genç lider, enerjisini de sahnede partililere yansıttı. Baş’ın sahne performansı büyük beğeni topladı.

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