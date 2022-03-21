Gezi davasında karar günü

Gezi davasında Osman Kavala ve Mücella Yapıcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılanan davanın karar duruşması bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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Gezi davasında son duruşma 21 Şubat'ta yapılmış, daha önce Çarşı davası ile birleştirilen Gezi davasının bu davayla ayrılmasına karar verilmişti.

Bu kararın ardından savcılık, 4 Mart'ta Gezi davası ile ilgili esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, Mücella Yapıcı ve tutuklu bulunan Osman Kavala hakkında ‘cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Diğer sanıklar Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin de ‘cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını istedi.

İKİ KERE BERAAT ETMİŞLERDİ

Gezi davasında yargılanan sanıklar 2015'te beraat etmiş, ardından 2019'da bir dava daha açılmıştı.

Aynı sanıklar, bu davada da beraat etmelerine rağmen savcılık karara itiraz etti ve davanın yeniden görülmesi kararlaştırıldı.

Dava yeniden görüşülmeye başlandı ve Çarşı grubu üyelerinin yargılandığı dava ile birleştirildi.

Birleştirme kararına avukatlar tarafından itiraz edilse de dört duruşma yapıldı ve sonucunda, 21 Şubat'taki son duruşmada bu iki davanın ayrılmasına hükmedildi.

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