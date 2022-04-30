Gezi kararına tepkiler hukuk içinde kalmalı

İYİ Parti Grup Başkanvekili İsmail Tatlıoğlu, müezzin Fuat Yıldırım’ın, uzun süredir böbrek yetmezliği tedavisi gördüğünü, haftanın üç günü diyalize girdiğini söyledi. Yıldırım, Gezi Parkı eylemleri sırasında Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’nde “içki içildiği” iddiasına karşı, “Ben, camide içki içen görmedim. Din adamıyım, yalan söyleyemem” diyen cami müezziniydi.

Saygı ÖZTÜRK

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Gezi Parkı eylemleri sırasında Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde “içki içildiği” iddiası gündeme getirilmişti. Buna karşın cami müezzini Fuat Yıldırım ise “Ben, camide içki içen görmedim. Din adamıyım, yalan söyleyemem” demişti. Kadrosu A sınıfı camide olan Yıldırım'ın, ifadesinden sonra B sınıfı camiye verildi. Halen Perşembe Pazarı'nda bulunan Arap Camii'nde müezzin olarak görev yapıyor. Yıldırım'a bayramdan sonra uygun böbrek bulunması halinde nakil yapılacak.

İYİ Parti Grup Başkanvekili İsmail Tatlıoğlu, müezzin Yıldırım'ın, uzun süredir böbrek yetmezliği tedavisi gördüğünü, haftanın üç günü diyalize girdiğini söyledi.

Tatlıoğlu, camide içki içildiğine ilişkin SÖZCÜ'ye şunları söyledi: “Camide içki içildiğine ilişkin kamera kayıtlarını o zaman açıklanacağı en yetkili isimler tarafından söylenmesine rağmen bugüne kadar kamuoyuyla paylaştığı görüntüler olmadı. Olamaz da. O zaman; kamuoyuna yanlış bilgiler verip geniş kitlelere rencide ettiler, kutsallarımızı kirlettiler.”

SİYASETEN OKUNMALI

Osman Kavala ve arkadaşlarıyla ilgili mahkeme kararı için, “Bu dava ile ilgili kararı siyaseten okumak lazım” diyen Tatlıoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bu karara verilecek tepki hukuk dışına çıkmamalı. Bu tür açıklamalar gerginlik yaratıyor. Meşru siyasetin dışında hiçbir tavır doğru olmaz. Zaten düşmekte olan bir iktidar var. O gidiş yaklaşıyor.”