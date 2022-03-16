Girit Adası’nda 4.6 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

Akdeniz’deki Girit Adası’nda bu sabah saatlerinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Akdeniz'deki Girit Adası'ndaki Heraklion iline bağlı Arvi köyünde bu sabah 04.20'da meydana gelen deprem korku ve heyecana neden oldu. Atina Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü'nün verilerine göre 14.2 kilometre derinlikte ve 4.6 büyüklüğündeki deprem sırasında köyde yaşayanların büyük bölümü dışarıya çıktı. Heraklion Belediyesi ekiplerinin bölgede yaptığı araştırmada herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı, bazı köy yollarında heyelanlar meydana geldiği belirtildi.

Deprem Girit Adası'ndaki Kandiye, Hanya, Resmo kentlerinde şiddetli biçimde hissedildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER