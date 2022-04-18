‘Göcek koyları için şamandıra ihalesi büyük tehlike içeriyor’

Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçelerinin dünyaca ünlü koylarına tekne bağlama amaçlı 127 adet mapa ve 47 adet deniz yüzeyi alanı (şamandıra) sistemi kurulması amacıyla kullanma izni verilmesine Güney Ege Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu karşı çıkarak ihalenin iptalini istedi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Dalaman ilçesi Sarsala Koyu, Hamam Koyu Binlik Koyu, Martı Koyu Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi 1. ve 3. Derece Doğal Sit Alanında, tekne bağlama amaçlı 127 adet mapa ve 47 adet deniz yüzeyi alanı (şamandıra) sistemi kurulması amacıyla kullanma izni verilmesine Güney Ege Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) da karşı çıktı.

Yapılan açıklamada, “Bu ihaleler ve gerçekleşecek benzer ihalelerde şartnameler, fiili, iktisadi ve hukuki detaylar incelendiğinde büyük tehlikeler barındırdığını tespit etmek ve ifade etmek GESİFED olarak görev tanımımız gereğidir” denildi.

15 Mart ve 24 Mart tarihlerinde gerçekleşen ihaleler sonucu koyların doğasının, su altı fauna ve posidoniaların korunması doğal güzelliğinin bu haliyle yaşatılması ülkemiz ve milletimiz için vazgeçilmez olduğu hatırlatıldı.

GESİFED TARAFINDAN TESPİT EDİLEN TEHLİKELER



* Bahse konu bölgeler 1. ve 3. derece doğal sit alanı kapsamındadır.

* Uygulama, deniz üstünde otopark işletmeciliği şeklinde bir müessese oluşumuna imkan tanımaktadır.

* Halkın kullanımına ait olan deniz ve kıyılara, asıl sahibi olan vatandaşlarımız özgürce giremeyeceklerdir.

* Ülkemizin en katma değerli turizm ürünlerinden olan mavi yolculuk turizminin en önemli bölgelerinden olan koyları guletlerimizin kullanımına kapatmakta, koyların kullanımını randevulu ve ücretli hale getirmektedir. Bu durum mavi yolculuk faaliyetlerinin doğasına ve çalışma sistemine aykırı, teknik olarak uygulanamaz sorunlar içermektedir. Bu sektör bölge halkından oluşan binlerce çalışanı, ürettiği katma değer, yarattığı döviz girdisi ve temiz turizm özellikleriyle fazlasıyla özen gösterilmesi gereken sektörlerimizdendir. Hali hazırda yaşam alanı her geçen gün daralan mavi yolculuk faaliyetlerimiz açısından yıkıcı darbelerden biri de bu uygulamalar olacaktır.

İHALE KULLANMA İZİN ŞARTNAMESİ NE DİYOR?



* İhale kullanma izin şartnamesinin 8/A maddesi ile ‘Kullanma izni ihalesi sonucunda, yapılacak yatırım için ön izne ihtiyaç duyulması halinde, adına kullanma izni verilecek yatırımcıya; fiili kullanım olmaksızın imar planı yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için bir yıla kadar ön izin verilir' denilmektedir.

Bu sayede ihale alıcısına kira ödemeden bir yıllık fiili kullanım hakkı tanınmıştır. Yine bu maddeye göre ihale alıcısına imar planı yaptırma, değiştirme ve uygulama projesi hazırlama hakkı tanınmıştır. Bu izin söz konusu koyların imara açılmasının önünü açmaktadır.

* İhaleye katılacak kişi ya da şirketlerin yabancı sermeye ve yabancı ortaklıklara açık olması, ileride yabancı ortak alabilecek olması da kamu yararı taşımadığı gibi ulusal güvenliğe zarar verecek niteliktedir.

* İhaleye konu yer Dalaman ve Fethiye ilçelerinde olup, ihalenin sonuçlarından etkilenecek olan kişiler, turizm işi yapanlar, yöre halkı, yöreyi de içine alan mavi yolculuk sektör mensuplarıdır. Buna rağmen ihale ilanında ihalenin bakanlık merkez binasında yapılacağı belirtilmiştir. Yine ihale dokümanlarının açık kanallardan yayımlanmaması, ihale konusu koyların uydu fotoğraflarının görülmesi için katılımcıların Ankara'ya gitmek zorunda bırakılması durumları tamamen ihaleye katılımı engellemeye yönelik olup rekabet ortamını ortadan kaldırmıştır. Ayrıca ihale ilanı ile ihale süresi arasında ilanda belirtilen koşulları hazırlamak ve ihaleye katılmak fiilen mümkün değildir. İhaleler bu haliyle usulüne uygun yapılmamıştır.

“MAPALARIN YAPILACAĞI YERLER ORMAN BAKANLIĞININ HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDADIR”

Açıklamada çok önemli bir hususun da ihaleye konu olan ve karada yapılması gereken mapaların yapılacağı yerlerin orman olduğu da hatırlatılarak, “Bu nedenle Orman Bakanlığı'nın hüküm ve tasarrufu altındadır. Yasalarımıza göre orman sınırları içinde kalan alanda imar planı yaptırma ve değiştirme talebi hakkı Orman Bakanlığı'ndadır. Orman Bakanlığının plan yaptırma değiştirme yetkisi ihale dokümanı ile bakanlığın izni olmadan ihale alıcısına verilemez. Bu haliyle de yapılan ihaleler yasaya ve mevzuata uygun olmayıp iptali gerekmektedir.

Bununla birlikte Muğla, Denizli ve Aydın iş dünyasını temsil eden 13 iş insanları derneği, 2 binin üzerinde iş insanı ve firmayı temsilen GESİFED olarak, gelişime, yatırıma, innovasyona ve sürdürülebilir turizm faaliyetlerine her zaman destek olacağımızı belirtmek isteriz. Alınacak kararların halk, iş dünyası, STK'lar ve bilimsel çalışmaların sentezi ile alınması halinde gereken tüm desteği memnuniyetle vereceğimizi, ihalelerin durdurulup, devam eden sürecin bu yönde şekillenmesi temennilerimizi kamuoyuna saygılarımızla sunarız” ifadelerine yer verildi.

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