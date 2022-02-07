Gökçeada’ya feribot seferlerine ‘fırtına’ engeli

Çanakkale'de, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında tüm feribot seferleri iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’nde yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattındaki tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Gökçeada’dan saat 07.00, 13.00 ve 18.00, Kabatepe’den ise saat 09.00, 15.00 ve 20.00 seferleri iptal edildi.

BOZCAADA’YA SEFERLER DE İPTAL

Çanakkale’de, Kuzey Ege Denizi’nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında planlanan feribot seferleri de iptal edildi. Buna göre; Bozcaada’dan saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Geyikli’den saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.

(DHA)

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