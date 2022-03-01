Görevde yükselme sınavına siyasi müdahale! Biz yılladır AKP’ye hizmet ederken…

Elazığ’da İl Özel İdaresi bünyesinde olan Alacakaya ve Ağın ilçe özel idarelerine iki müdür atanması için görev yükseltme sınavı yapıldı. Görev yükseltme sınavında birinci aday 95, ikinci aday ise 87 puan aldı. Sınavın üzerinden 4 ay geçti. Bu süreçte adayların atanması gerekirken AKP’li vekiller tarafından puanlamada alt sıralarda olan kişilerin atanması konusunda baskı yaptıkları ve atanma süreçlerin uzatıldığı iddia edildi. AKP’lilerin ilçe özel idarelerinin kapanması için de il genel meclisine baskı yaptıkları öne sürüldü.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Elazığ'ın Alacakaya ve Ağın ilçe özel idarelerine iki müdür alımı için Elazığ İl Özel İdaresi merkezi tarafından müdür ataması için 26 Eylül 2021 yılında görevde yükseltme sınavı yapıldı.

Sınav sonuçlarının 2 Şubat’ta açıklanması ve kazanan adayların atanması gerekirken AKP'li vekiller tarafından puanlamada alt sıralarda olan kişilerin atanması konusunda baskı yaptıkları iddia edildi.

Atanma süreci devam ederken AKP ve MHP'li il genel meclis üyelerinin ilçe özel idarelerinin yeniden yapılanması konusunda meclise önerge vermeleri dikkat çekti.

CUMHUR İTTİFAKINDAN DİKKAT ÇEKEN ÖNERGE

İlçe Özel İdarelerine müdürlük atamalarının gündeme gelmesiyle beraber 4 AKP, 1 MHP'li il genel meclis üyesinin imzasıyla ilçe özel idarelerinin durumlarının görüşülmesini talep edildi.

Verilen önergede “İdaremizin halen 8 ilçemizde ilçe özel idare müdürü bulunmakta, iki ilçede de müdürlük kadrosu boş durumdadır.

İlçe özel idare müdürlüklerinin fonksiyonlarının incelenmesi, idaremize katkılarının ve verimliliklerinin değerlendirilmesi, gerekirse idaremize bu konuda yeniden bir yapılanma konusunda görüş ve önerilerde bulunulması amacıyla önergemizin gündeme alınmasını, ilgili komisyona havale edilerek komisyon marifetiyle konunun araştırılarak meclis gündemine getirilmesini arz ve teklif ederiz” denildi.

“KENDİ ADAMLARININ ATANMASI İÇİN AKP'LİLERDEN SİYASİ BASKI VAR”

İlçe özel idarelere yapılacak müdür alımlarıyla ilgili AKP'li siyasilerin baskı yaptıklarını iddia eden Elazığ il genel meclisinden isminin açıklanmasını istemeyen yetkili,

“4 ay önce Alacakaya ve Ağın'ın ilçe özel idarelerinin müdür alımı yapılacak. Bu ilçelere atanacak müdürlerle ilgili 4 ay önce müdür ve uzman yardımcılığı sınavı yapılmıştı. Sınav sonuçlarında birinci aday 95 ikinci aday 87 almak üzere 10 kişi bu sınavda puanlar almış.

“BİZ YILLARDIR AKP’YE HİZMET EDERKEN…”

4 aylık bir sürecin sonunda sözlü mülakat yapılacak ve burada liyakate göre atama yapmaları gerekir. Ancak gelin görün ki bu süreçte puan sıralamasında dördüncü olan aday AKP'li milletvekilleri devreye sokarak, ‘Biz yıllardır Ak Parti'ye hizmet muhalefete yakın kişiler burada nasıl yöneticilik yaparlar?' diye alımların yapılmamasını talep etmiş.

Ve sırf sınavda iyi puan alan adayların atanmaması için geçen ayın sonunda bir önerge gönderiliyor. Önergede ilçe özel idarelerin verimliliği, kapatılıp kapatılmamasıyla ilgili mecliste görüşülmesiyle ilgili ARGE komisyonuna önerge gönderiliyor.

Konuyla ilgili İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş ile görüştük ve kendisi de durumu şeffaf bir şekilde anlattı. 4 ay içerisinde atama yapılması gerekilirken sırf süre kazanmak için topu meclise atarak meclisin karar vermesini istediler.

Muhalefete yakın isimler kazanmış diye liyakati çiğnemek ne kadar doğru. Dördüncü sırada olan kişi AKP'li diye atanması için yoğun bir siyasi baskı var” diye konuştu.

“NETLEŞMİŞ BİR ŞEY YOK”

İddialara ilişkin aradığımız Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş ise, “Elazığ İl Özel İdaresi olarak görevde yükselme sınavı açtık. Bu sınavlarda merkezi sistem yapılıyor. Şuanda onun sonucuyla ilgili meclis görüşü istedik. Bu sınavda kazanan 4-5 kişi var. Normalde birinci ve ikinci olanı atama yönündeydik. Şuanda da o yönde gidiyor tam netleşmiş bir şey yok. Meclisten de görüş istedik çünkü özel idareler aslında ilçelerde işlevini yitirdi bazı illerde ilçelerde bulunan özel idareler kapatılmış. Böyle bir durum da var meclis görüşü alındıktan sonra durumu değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Vatandaş ihbar etti... AKP'li yöneticilerin torpil listesi uzuyor

İlginizi Çekebilir AKP'li vekillerden müftüye torpil ricası