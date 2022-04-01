Görüntüler sonrası Çanakkale Belediyesi’nde başkan yardımcısı görevden alındı

Çanakkale Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, köpeklerin açlıktan birbirini parçalayıp yediği iddia edilen görüntülerin ortaya çıkması üzerine Çanakkale Valiliği, Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ve Veteriner Müdür Vekili Mustafa Cesur'un görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Halil ATAŞ

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Çanakkale Belediyesi’ne ait Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, hayvanseverleri ayağa kaldıran olayda, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ve Veteriner Müdür Vekili Mustafa Cesur, görevden uzaklaştırıldı.

BELEDİYE SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Çanakkale Belediyesi, olayın gerçekleşmesinin ardından bir açıklama yaparak, üzüntü duyduklarını ifade edip konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurmuştu.

“SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR”

İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirdiği mülkiye başmüfettişleri, Mutluay ve Cesur hakkında uzaklaştırma kararı verdi. Çanakkale Valiliği’nin konuya ilişkin açıklamasında ise şöyle denildi:

* Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde meydana gelen ve kamuoyuna yansıyan olayı soruşturmak için İçişleri Bakanlığımızca Mülkiye Başmüfettişleri görevlendirilmiştir.

* Soruşturmanın selameti açısından, soruşturmayı yürüten Mülkiye Başmüfettişleri tarafından, Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ve Veteriner Müdür Vekili Mustafa Cesur, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 138. Maddesi uyarınca 01.04.2022 tarihinden itibaren görevlerinden uzaklaştırılmıştır.

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