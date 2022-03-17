Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı gözaltına alındı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin baş şüpheli Zeynal Abarakov Antalya’da gözaltına alındı.

Evren DEMİRDAŞ

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Tunceli’de Munzur Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku 5 Ocak 2020’de kaybolmuş ve iki yıldır kendisinden haber alınamamıştı. Olay üzerine Doku ailesi Tunceli’de günlerce adalet arayışını dile getirmiş, Ankara’da CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarını ziyaret etmiş, Adalet Bakanlığı önünde eylem yapmıştı. Aile avukatı Ali Çimen de Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin aile avukatı Ali Çimen, baş şüpheli Zeynal Abarakov için yakalanma talebinde bulunmuştu.

ŞÜPHELİ ALANYA’DA GÖZALTINA ALINDI

Tunceli Cumhuriyet başsavcılığı, üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce son görüşen kişi olduğu belirtilen Zeynal Abarakov'u, talimatla Antalya’nın Alanya ilçesinde gözaltına aldırdı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Zeynal Abarakov’un ifadesinin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden, soruşturmanın yürütüldüğü Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca alındığı öğrenildi.

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