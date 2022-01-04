Yeni vaka sayısı 55 bin sınırında! Bakan Koca’dan dikkat çeken İstanbul uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 137 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında düne göre büyük artış yaşanırken, Bakan Koca "Omicron varyantı, İstanbul’daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 4 Ocak Salı gününün verilerine göre, 382 bin 888 test yapıldı.

VAKA SAYISI 55 BİNE DAYANDI

Güncel verilere göre, 54 bin 724 yeni vaka tespit edilirken, 137 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son bir günde 26 bin 561 kişi sağlığına kavuştu.

DİKKAT ÇEKEN İSTANBUL AÇIKLAMASI

Güncel corona virüsü verileriyle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Bakan Koca, “Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır” dedi.

DÜN 44 BİNİN ÜSTÜNDE VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 3 Ocak Pazartesi gününe ait verilere göre, 44 bin 869 vaka tespit edilmiş ve 160 kişi yaşamını yitirmişti. Dün, 368 bin 913 test yapılmış ve 27 bin 492 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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