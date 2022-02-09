Güneş enerjisi paneli elektrik üretimi ne kadar? Güneş enerjisi nedir?

Elektrik fiyatlarına gelen yüksek zamların ardından çözüm arayan vatandaşların bir bölümü güneş enerjisi ile çalışan güneş panellerine yöneldi. Çevresel olarak da temiz olan güneş enerjisi için kurulan paneller ile güneşi ev ve çalışma yerlerinde kullanılabilir enerjiye çevirilebiliyor. Evlere monte edilebilen güneş paneli ile ortalama 300 W’a kadar enerji üretimi sağlanabilir.

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Standart boyut

Güneş ışınlarından yararlanmak için pek çok teknoloji geliştirildi ancak son dönemde yüksek gelmeye başlayan elektrik faturaları ardından vatandaşların güneş panellerine olan ilgisi arttı.

GÜNEŞ PANELİ ELEKTRİK ÜRETİMİ NE KADAR?

Güneş paneli büyüklüğü ile birlikte üretilen enerjinin de oranı artıyor. Ne kadar büyük bir güneş paneli tercih edilirse elektrik üretimi de o kadar fazla olur.

Güneşin en tepede olduğu zaman diliminde güneş panele doğru ne kadar geliyorsa, kaç kw'lık bir sistem kurulmuşsa o kadar elektrik üretimi sağlayacaktır.

Evlerde kullanılan güneş paneli sistemleri ortalama 300 W enerji üretimi sağlayabiliyor. Ne kadar güçlü bir güneş paneli tercih edilirse beraberinde elde edilen enerjide artacaktır.

GÜNEŞ ENERJİSİ NEDİR?

Güneş enerjisi, kaynağı Güneş olan ısı ve parlak ışıktır. Güneş’in çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjidir. Güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi füzyon sürecinden kaynaklanır. Güneş’in yüzeyinde güneş radyasyonunun yoğunluğu yaklaşık 6,33 x 107 W/m2dir. Dünya atmosferinin dışında Güneş ışınımının şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m2 (Watt/m2) değerindedir; ancak yeryüzünde 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin Dünya’ya gelen küçük bir bölümü dahi, insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970’lerden sonra hız kazanmış, Güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, Güneş enerjisi çevresel olarak temiz bir birincil enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.