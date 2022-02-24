Erdoğan: Askeri harekatı reddediyoruz

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan güvenlik zirvesi sona erdi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada "Rusya'nın saldırısı uluslararası hukuka aykırıdır ve derhal durdurulmalıdır" mesajına yer verildi. Zirve sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum" dedi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı sonrasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın da acil olarak güvenlik zirvesini topladı.

Askeri müdahalesinin ele alındığı zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'da ziyareti nedeniyle zirveye katılamadı.

Saat 12.00 itibari ile başlayan toplantı 1 saat 45 dakika sürdü ve 13.45’te sona erdi. Erdoğan zirve sonrası Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile de telefonla görüştü.

“ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, zirvede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ele alındı.

Zirvede, Rusya'nın Minsk mutabakatlarını ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Bölge ve dünya güvenliğine de tehdit oluşturan bu saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlar nezdinde bulunulabilecek girişimlerin değerlendirildiği zirvede, Türkiye'nin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulandı.

“HAREKATI REDDEDİYORUZ”

Zirveden sonra Beştepe’de Uluslararası Demokratlar Birliği heyeti kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şunları söyledi:

* Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum

* Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz adım, barış ve istikrara vurulmuş ağır bir darbedir.

* Her ikisini de dost ülkeler olarak gördüğümüz, yakın siyasi sosyal ilişkilerde bulunduğumuzu Rusya ve Ukrayna’nın bu şekilde karşı karşıya gelmiş olmasından dolayı samimi olarak üzüntü duyuyoruz.

* Ukrayna’daki herkesin can güvenliği sağlanması konusunda üzerimize düşenleri yapacağız. Derin dostluk ilişkilerimiz olan Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz.

* Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü korumak için gerçekleştirdiği mücadeleyi desteklediğimizi Zelenskiy’e de söyledim.

* Sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde çözülmesini istiyoruz. Bunları Putin’e de ifade ettim.

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