Abone Ol

Hablemitoğlu’nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır’ın gözaltı süresi uzatıldı

Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

Yayınlanma: 19:11 - 03 Şubat 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalanarak Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılması için TEM Şube’den adliyeye getirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara Adliyesi'ne getirilen Bozkır'a geçtiğimiz pazar günü ek gözaltı süresi alınmıştı. Yeniden Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Bozkır’ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı. (İHA)

Şengül Hablemitoğlu: Yaşadıklarımızı bilemezsiniz İlginizi Çekebilir Şengül Hablemitoğlu: Yaşadıklarımızı bilemezsiniz Başsavcılıktan Nuri Gökhan Bozkır açıklaması İlginizi Çekebilir Başsavcılıktan Nuri Gökhan Bozkır açıklaması

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Ankara Cumhuriyet Emniyet gözaltı Necip Hablemitoğlu pazar Türkiye Ukrayna