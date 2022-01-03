Haberler - Gündem

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü eğitim programlarına öğrenci alımı gerçekleştirecek

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilişim, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine lisansüstü programlarına 2021-2022 öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenci alınacak.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü eğitim programlarına öğrenci alımı gerçekleştirecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilişim, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde sınavla ve yatay geçişle, Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Uluslararası Uyruklu Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına, Sanatta Yeterlik/Doktora öğrencileri alacak.

Adayların ilgili Enstitülere 3 – 14 Ocak 2022 tarihleri arasında başvurmaları gerekmektedir. Enstitülerin öğrenci kontenjanları ve koşulları, Enstitülerin web adreslerinde yer almaktadır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Atatürk Hacettepe Üniversitesi internet öğrenci Sağlık Türkiye