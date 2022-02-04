Hafta sonu hava durumu sürpriz yapacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre haftalardır yurtta kendini gösteren yağışlı ve soğuk günler hafta sonu mola verecek. Sıcaklıklar yükselişe geçerken yağışlar dar bir alanda etkili olacak.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji, hafta sonunda dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre yurtta geçtiğimiz günlere nazaran daha sıcak bir hava hakim olacak. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. İstanbul’da sıcaklıklar 10 dereceye yaklaşacak. Yağışlar sadece Türkiye’nin kuzeydoğu bölgesinde etkili olacak.

YAĞIŞ YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu; Marmara’nın doğusu,İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz,Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyılarda ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak’ın doğusu, Van’ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İlginizi Çekebilir Ankara'da kar yağışı etkili oldu