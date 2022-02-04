Hain saldırıda yeni gelişme: Gözaltına alındılar

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Adalet Anıtı'nın dün gece ateşe verildiği anlar, güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Halil ATAŞ

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Olay, dün gece Uzunköprü Adalet Meydanı’nda yaşandı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, meydandaki Adalet Anıtı’nın yanına gelen ve yüzünü kapatan kişi, polyesterden yapılmış yakıcı maddeyi anıtın ayak bölümüne döküp, ateşe verdikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Alevler, kısa sürede anıtı sararken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek, söndürdü. Yangın nedeniyle anıtta hasar meydana geldi.

Edirne Valiliği’nce anıtın yakılmasıyla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı açıklanarak, “03.02.2022 günü saat 23.55 sıralarında Uzunköprü ilçemizde Hükümet Konağı arkasında bulunan Adalet Heykelinin yandığının öğrenilmesi üzerine itfaiye ekiplerince kısa sürede yangına müdahale edilmiş ve yangın tamamen söndürülmüştür. Olaya ilişkin yapılan tahkikatta kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu 2 şüpheli şahıs tespit edilmiş ve savcı talimatı ile gözaltına alınmış olup işlemleri devam etmektedir” denildi.

“DEĞERLERE DUYULAN KORKUNUN GÖSTERGESİ”

Haberi alır almaz heykelin yanına gelen Uzunköprü Belediye Başkanı CHP’li Özlem Becan, heykelin yandığı anlardaki görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşıp, “Bu gece kimliği belirsiz kişiler, Uzunköprü Adalet Meydanı'nda Adalet Anıtı'mızı yaktı. Olay yerindeyim, Nöbetteyiz. Adalet her karanlığı dağıtılır, yakılarak yok edilemez. Heykellere saldırmak onların temsil ettiği değerlere karşı duyulan korkunun göstergesidir. Fazlası değil” notunu paylaştı.

“BİR ÜÇÜNCÜ KİŞİ DAHA VAR”

Becan, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada da, “Emniyet Müdürlüğü dün gece iki kişiyi gözaltına aldı. Fakat üçüncü bir kişi daha olduğu belirtildi. Olayın yaşandığı alanda nokta güvenlik kamerası yok. Giriş çıkışlarda var sadece. Polis, işyeri kameralarını inceliyor. Aranan şüphelinin bir ayağının aksadığı, kapşonlu olduğu tarif edildi” şeklinde konuştu.

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