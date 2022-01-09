Hak kaybı var, enflasyon farkından faydanalamadık

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Emekliler enflasyon farklarını alırken sadece milletvekilleri bu farklardan faydalanamıyor. Bu haksızlıktır” diye konuştu.

Veli TOPRAK

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TBMM'de basın mensuplarına, milletvekillerinin emekli maaşlarına ilişkin açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş maaşlara isyan etti. Parlamenterler Birliği'nin bu konuyu tüm partilerle görüştüğüne belirten Elitaş, “Milletvekili emekli maaşları 6'ncı, 7'nci sıradayken, şu anda 12, 13'üncü sıraya gelmiş. Emekli milletvekilleri, artık şöyle diyor: ‘Vali ile bizim aramızda 2021 yılında 3 bin lira fark varken, 2022 sonunda vali bizi geçiyor' Aktarılan bu” dedi. Kendilerinin de görüşme yaptığını aktaran Elitaş, “Parlamenter Birliği bize de geldi. Biz de ‘Hak kaybı var. 13 milyon emekli bundan faydalanıyor. Sadece 3 bin milletvekili emeklisi yararlanamıyor. Bütün siyasi partiler ortak önerge verirse, biz de buna katılırız' dedik” ifadelerini kullandı. Elitaş'ın bu açıklamaları sosyal medyada tepki çekti.

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Milletvekili emeklilerinin aylıkları emekli Cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli. Emekli vekiller enflasyon farkı ve diğer emeklilere yapılan zamlardan faydalanamıyor. 2022 yılı ocak ayında yüzde 2.5 ilave zamla birlikte memur emeklileri yüzde 30.5 oranında zam alırken emekli milletvekili aylıklarına yüzde 14 zam geldi. 2021 yılında 16 bin 473 lira alan emekli milletvekilleri bu yıl yüzde 14 zamla 12 ay boyunca 18 bin 748 lira maaş alacak. Halen 3 bin civarında emekli milletvekili bulunuyor ve sağlık masrafları da ücretsiz.