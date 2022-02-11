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Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme

Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı ve Mustafa Demirtaş cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kıbrıs’ta tutuklanan Yusuf G. ve Ömer T. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Kıbrıs’ta yargıç karşısına çıkan iki ismin işlemleri sürerken, İstanbul’da gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Habip ATAM
Yayınlanma: 11:43 - 11 Şubat 2022 Güncellenme:
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Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme

KKTC'de (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) öldürülen Halil Falyali ve Mustafa Demirtaş cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Tutuklanan Yusuf G. ve Ömer T. Girne’de yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Cinayetle ilgili İstanbul’da gözaltına alınan 3 şüphelinin ise Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki gözaltı işlemi sürüyor.

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