Halk yağmur altında eylem yaptı

Bursa'nın Kestel ilçesinde Demokrasi Platformu'nun düzenlediği eylemde halk, açlığa, yoksulluğa ve zamlara karşı eylem yaptı.

Halil ATAŞ

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CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhan Sarıbal, CHP, Sol Parti, ADD, Sendika ve Sivil Toplum Örgütleri’nin destek verdiği Kestel’deki eylemde halk, iğneden ipliğe gelen zamlar protesto edildi.

“KRİZİN FATURASI MEMURA, İŞÇİYE, EMEKLİYE, ESNAFA, VATANDAŞA”

Platform adına açıklama yapan Mesut Akça, “Ülkemiz ağır bir ekonomik krizin içinden geçiyor. Biz Kestel'de yaşayan işçi ve emekçilerde krizi derinden hissediyor-yaşıyoruz. Krizi yaratanlar kâr rekorları kırarken, her geçen gün ağırlaşan fatura biz işçilere, memurlara, emeklilere, köylülere, esnaflara yani tüm emekçilere çıkartılıyor” dedi.

“SİZLER LÜKS YAŞANTINIZA DEVAM EDİYORSUNUZ”

Kıt kanaat geçinirken yaşanan ekonomik krizin dayanılmaz hal aldığını belirten Akça şunları söyledi;

“Bu durumun sorumlusu kim, kim, kim? Bunu sormamızı istemiyorlar, cevabını hepimiz biliyoruz aslında. Şu gerçeği de biliyoruz. Bunun sorumlusu asla ve asla biz alın teriyle, emeğiyle geçinenler değildir.

Sorumlusu olmadığımız ekonomik çöküntünün sıkıntısını neden halk çekiyor. Sizler yine lüks yaşantınıza devam ediyorsunuz. Yine holdingleri, müteahhitleri desteklemeye vergi borçlarını affetmeye bununla birlikte üç beş maaş almaya devam ediyorsunuz.

Sizleri marketlerde, pazarlarda, ekmek kuyruklarında eli boş görmüyoruz. Yeni ekonomik modele geçiyoruz gibi dünya gerçeğiyle alakası olmayan söylemlerle bizleri oyalamaya devam ediyorlar.

Oysa yapılanlar ve yaşananları gayet net görüyoruz. Bu uyduruk model safsatası, TUİK'in gerçeklerle bağdaşmayan enflasyon ve işsizlik rakamları halkın neredeyse tamamının aleyhine işliyor.

Bu durum ülkemizin değerlerini ve güzelliklerini üreten, ayakta tutan biz çalışanları, köylüleri, emeklileri, esnafları ezdikçe eziyor. Mevcut düzen zengini daha zengin eden, şirketleri ihalelerle beslemek üzere kurulmuştur.”

“İYİ YAŞAMAK SADECE BİR KESİMİN DEĞİL, HERKESİN HAKKI”

“Oysa çalışan, yaratan, üreten bizleriz” diyen Akça, “Kazanan sermaye sınıfı ve onlar adına ülkeyi yönetenler. Şunu biliyoruz, iyi yaşamak sadece bir kesimin değil; herkesin hakkıdır. Bizler karnımızı doyurmakta bile zorlanırken, temel tüketim ihtiyaçlarımıza her gün gelen zamlarla belimiz biraz daha bükülüyor. Bizlere sömürü, baskı, yoksulluk ve sefalet dışında hiçbir şey vermeyenler yalan ve çarpıtmalara kanmamızı, açlığımızı ve yoksulluğumuzu yok saymamızı bekliyorlar” ifadelerini kullandı.

“BİZLERİ SABIR İLE ŞÜKÜR ARASINA SIKIŞTIRDILAR”

Akça, “Bizleri sabır ile şükür arasına sıkıştırmak için her türlü kutsalı kullanmaktan da çekinmiyorlar. Basın yayın kuruluşları 7/24 yapılan yanlışların, yönetememenin üstünü örtmek için adeta yarışıyor. Oysa gerçekler burada. Markette, kasapta, pazarda, kahvede, lokantada, minibüste, metroda. Hemen hemen her gün yüzleştiğimiz cüzdanımızda. Gerçeklerimizle cüzdanımız arasında doğruları görüyoruz aslında. O yüzden haykırıyoruz. Körler görsün, sağırlar duysun” şeklinde konuştu.

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