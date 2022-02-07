Halk yine kuyrukta! ‘Türkiye bu tabloyu hak etmiyor’

İstanbul Esenyurt'taki bir halk ekmek büfesindeki önünde ucuza ekmek almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Türkiye bu tabloyu hak etmiyor. Hemen seçim, erken seçim!" ifadelerini kullandı.

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Halkın ucuz ekmek alabilmek için oluşturduğu görüntüler bu kez İstanbul Esenyurt’ta kameralara yansıdı.

Esenyurt Papatya Caddesi’ndeki Halk Ekmek büfesinin önünde insanlar ucuza ekmek almak için metrelerce kuyruk oluşturdu.

Görüntüleri CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya hesabından yayınladı.

“TÜRKİYE BU TABLOYU HAK ETMİYOR”

Özkan paylaşımında, “Memleketin bir yanında tüp kuyruğu diğer yanı ucuz ekmek kuyruğu. AKP dönemi tüp, yağ, ekmek, patates, soğan ve akaryakıt kuyruklarıyla hatırlanacak. Türkiye bu tabloyu hak etmiyor. Hemen seçim, erken seçim!” ifadelerini kullandı.

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