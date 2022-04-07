Halkın yüzde 63’ü 2023, bu yıldan kötü olacak diyor

Hayat pahalılığı vatandaşın gelecekten umudunu kesti. Yöneylem Araştırma, Mart ayı araştırmasını açıkladı. 27 ilde yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.

Veli TOPRAK

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Ankete göre, halkın büyük bölümü Türkiye'nin kötü yönetildiğini düşünüyor. Yüzde 60'lık kesim ‘kötü yönetilmekte', yüzde 15.6'lik kesim ise ‘ne iyi ne kötü' derken, sadece yüzde 22.1'lik vatandaşlar ‘iyi yönetildiğini' düşünüyor. İyi yönetildiğini düşünenlerin oranı ilk kez yüzde 22'ye düştü.

“Geçen yıla göre Türkiye'nin durumu iyi mi, kötü mü oldu?'' sorusuna yüzde 88.9'luk ezici çoğunluk ‘daha kötü oldu' cevabını verdi. Vatandaşlar, gelecek yıldan da ümidi kesmiş durumda.

“Sizce Türkiye'nin durumu önümüzdeki bir yıl içinde iyiye mi kötüye mi gidecek?” sorusuna yüzde 62.9 ‘daha kötü olacak', yüzde 20.9'lik kesim ‘iyi olacak', yüzde 7.5 ise ‘aynı kalacak' cevabını verdi. Asgari ücretin artırılmasını isteyenler yüzde 85.3 çıktı. Sadece yüzde 12.8'lik kesim aynı kalmasını savundu.

AKP'ye oy veren seçmenin yüzde 78.9'u, MHP'li seçmenin ise yüzde 89.4'ü asgari ücretin yeniden belirlenmesini istedi. Ankete katılan her iki kişiden biri geçtiğimiz ay ödeyemediği bir faturası olduğunu bildirdi. Yüzde 43.6'lik kesim ise ‘aile içinde iş arayan biri' olduğunu söyledi.