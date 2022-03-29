‘Harem-selamlık’ müdürün iade edilmesi protesto edildi

Eğitim İş Bursa Şubesi, 'harem selamlık' uygulaması ile Türkiye'nin gündemine oturan Osmangazi ilçesi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın'ın henüz soruşturması tamamlanmadan İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından görevine iade etmesini protesto ederek, kurumun kapısına siyah çelenk bıraktı.

Halil ATAŞ

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Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü binası önüne siyah çelenk bırakarak açıklama yapan Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy, okulları medreseye çevirme talimatı anlamına gelen bu iadeye karşı “Laik Eğitim Nöbeti” başlattıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Haydar Akın'ın göreve iadesi okulları Ortaçağ karanlığına teslim etmektir! Ortada karma eğitimi kaldırmaya yönelik resmi yazı düzeyinde bir kanıt varken henüz soruşturmanın tamamlanmasını bile beklemeden Haydar Akın’ı müdürlük görevine iade eden MEB, bu kararıyla yandaş sendika Eğitim Bir-Sen tarafından sahte mülakatlarla yönetici koltuğuna oturulan tüm yandaş yöneticilere okulları medreseye dönüştürmeleri yönünde talimatı vermiştir.

“BU KAFA TALİBAN KAFASIDIR”

On binlerce okulumuz, milyonlarca çocuğumuz için ortaçağ düzenine geçişin talimatı verilmiştir. Bu kafa Taliban kafasıdır. Milli Eğitim Bakanı koltuğunu korumak için tarikatların günlerdir süren baskısına boyun eğmiş, çocuklarımızı ortaçağcı anlayışa teslim etmiştir. Çocuklarımızı bu gerici anlayıştan korumamız gerektiğinin farkındayız. Gericiliğe karşı mücadelemiz devam edecek.”

BEŞ GÜN SONRA GÖREVİNE İE İADE EDİLDİ

Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu’nda, öğrencilerin harem-selamlık oturması için öğretmenlere talimat veren ve daha sonra gelen tepkiler üzerine görevinden el çektirilen okul müdürü Haydar Akın, 5 gün sonra görevine iade edilmişti.

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