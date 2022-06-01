Hastalar sıra beklerken ‘müdüre hanım’a şatafatlı doğum günü

Gaziantep’te Şehitkamil Devlet Hastanesinde, mesai saatinde hastalar sıra beklerken İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Dilek Koç için yapılan abartılı doğum günü kutlaması tepkilere neden oldu. Mesai saatinde yapılan parti için personel seferber olurken kutlama fotoğrafları sosyal medyada paylaşılınca tepki yayıldı.

Mehmet SERBES

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gaziantep'te Şehitkamil Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Dilek Koç için yapılan doğum günü partisi için hastane personel seferber oldu. Mesai saatinde(10:00-12:30) yapılan kutlama sosyal medyada paylaşılınca tepkiler gecikmedi.

Koç’un odasında başlayan kutlama hastanenin özel olarak açılan konferans salonunda slayt eşliğinde devam etti. Sosyal medyadan görülen resimlerde onlarca personelin kutlamaya katılmasının hasta yakınları ve birçok hastayı mağdur ettiği bildirildi.

3 AY ÖNCE ATAMASI YAPILMIŞ

3 ay önce Müdür Yardımcısı yapılan Dilek Koç'un dillere destan doğum günü kutlamasının hastanede mesai saatinde yapılmasına tepkiler büyürken, Hastane Başhekimi Ali Güven Fincan ve İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki'nin bir soruşturma başlatıp başlatmayacakları merak konusu oldu.



İlginizi Çekebilir Muayene olabilmek için geceden sıraya giriyorlar