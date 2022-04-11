Hastanenin akan tavanına kovalı çözüm

Beylikdüzü Devlet Hastanesi Kadın doğum ve genel cerrahi polikliniklerinde tavandan sızan yağmur suyuna, hastane yetkilileri yere koydukları su kovasıyla önlem aldı. Hastaneye gelen vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul’da aralıklarla etkili olan yağmur nedeniyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi Kadın doğum ve genel cerrahi polikliniklerinde tavandan yağmur suyu sızdı. Hastane yetkilileri de yere koydukları su kovasıyla önlem aldı.

“İYİLEŞTİRİLMİŞ SAĞLIK SEKTÖRÜ BU ŞEKİLDE”

Yaşanan olayı görüntüleyerek SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı’na ulaştıran bir vatandaş karşılaştığı manzarayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Elektrik lambalarının oradan şakır şakır yağmur suyu damlıyor. Tavandaki izlere bakılırsa sürekli su damlıyor oradan. Adrese dayalı talimatlarla verilirse ihaleler, arkasını soruşturacak bir devlet kurumu da olmazsa bu işler böyle olur. Hastanede çalışan bir kaç arkadaş fotoğraf aldı. Su kovaları koymuşlar oraya, örtüleri sermişler millet düşmesin diye. Demek ki bu sürekli olan bir şey. Çok söylenecek bir şey yok. Görüntü ortada İyileştirilmiş sağlık sektörü bu şekilde.”

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