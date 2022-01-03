Hava durumu değişiyor, doğuya kar, batıya bahar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yurdun batısında hava sıcaklıklarında artış yaşanacak, doğu bölgelerde ise yarından itibaren kar etkisini artıracak.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre yurdun batısında sıcaklık değerlerinde artış yaşanacak. İstanbul’da hava sıcaklıkları perşembe günü 17 dereceye ulaşacak. Yarın Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise kar yağışının etki alanını genişletmesi bekleniyor, kar yağışı etkisini haftanın ilerleyen günlerde kaybedecek.

RÜZGAR YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Artvin’in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz’de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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