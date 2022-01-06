Hava durumu değişiyor, günlerce sürecek yağış geliyor

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Marmara'da ve Ege'nin kuzeyinde etkili olacak fırtınanın ardından yağışlı günler gelecek. Yurdun batısından giriş yapacak yağışlar, gelecek haftaya başına kadar sürecek ve tüm yurdu saracak.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahminlerine göre yağışlı günler geliyor. Yarın ülkede geniş bir alanı etkilemeye başlayacak olan yağışlı hava, hafta sonu boyunca da devam edecek. Gelecek hafta başında yurdun batısında yağmur, doğusunda kar görülecek.

SİS VE PUSA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege ve Akdeniz bölge geneli ile Kırklareli, Edirne ve Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

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