Hava durumu uyarısı geldi: Karlı günler yolda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre hava sıcaklıkları düşüşe geçecek ve hafta ortasından itibaren yurdun önemli bir kısmında karlı hava görülecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son tahminlerini yayınladı. Bugün yurtta kendini göstermeye başlayan yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları düşüşe geçecek. Önce doğu kesimleri etkileyecek olan kar yağışı çarşamba ve perşembe günü ülkenin büyük çoğunluğunda görülecek.

YAĞIŞ YURDU SARIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir ve Bilecik hariç) Marmara ve Kıyı Ege ile Ege Bölgesi’nin güney kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin yağışlı geçeceği, yağışların İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri, Akdeniz’in Toroslar Mevkii ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, tahmin ediliyor.

Yağışların Güney Ege kıyıları ve Akdeniz Bölgesi ile Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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