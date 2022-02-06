Hava durumu uyarısı: Yağışlar yeni haftayla gelecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre yeni haftayla birlikte yağışlı günler başlayacak. Pazartesi yurda giriş yapması beklenen yağışların salı günü etkisini artıracak ve daha geniş alana yayılacak.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre yarın yurdun batısını etkisi altına alacak yağışlar salı günü kuvvetini artıracak. Birçok ilde yoğun yağmur görülecek, yağışlar yer yer kar ve karla karışık yağmura dönecek.

YER YER ÇIĞ RİSKİ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Kastamonu kıyıları ile Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmurlu, Kastamonu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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