Hayat pahalılığına isyan eden esnaf serbest bırakıldı

Mersin’de sahibi olduğu iş yerinde hayat pahalılığı ve işsizliğe isyan ederek “Siftah etmedim, bu kasa Erdoğan’a” diyerek yerlere para savuran esnaf Oktay Avcu, Cumhurbaşkanı’na hareket suçundan bir günlük gözaltı süresinden sonra çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ali Ekber ŞEN

Mersin'de hayat pahalılığı ve işsizliğe isyan ederek iş yerinde pankart açmak isterken polis müdahalesiyle karşılaşıp sonrasında 1 günlük gözaltı kararı verilen esnaf Oktay Avcu, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Kardeşi Zeki Avcu ise adliye içinde ağabeyinin fotoğrafını çektiği için hakkında tutanak tutularak işlem yapıldı. CHP'li Ali Mahir Başarır ise gözaltı kararına sert tepki gösterdi.

GECEYİ NEZARETTE GEÇİRDİ

İş yeri girişine pankart açması polisler tarafından engellenen Oktay Avcu, savcılık kararıyla eylem sonrası gözaltına alındı. Savcılığın 1 günlük gözaltı süresi kararı nedeniyle geceyi Emniyet Müdürlüğü'nde nezarette geçiren Oktay Avcu için, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakkında işlem yapıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye götürülen Oktay Avcu, “Tutuklanma' istemiyle mahkemeye sevk edildi.

“HAKARET KASTIM YOKTU”

Nöbetçi 4'üncü Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkartılan Oktay Avcu, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Benim amacım kesinlikle kimseye hakaret etmek değildi. Benim Cumhurbaşkanına hakaret etmek haddim de değildir. Böyle bir lüksüm de yok. Esnaf olduğum için eleştiri olarak bahse konu eylemi yaptım. Ekonomik sıkıntılarım olduğu için böyle bir açıklama yaptım. Kiramı dahi zor ödemekteyim, tutuksuz yargılanmamı talep ederim.”

ADLİ KONTROL ŞARTI UYGULANDI

4’üncü Sulh Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmadan sonra Oktay Avcu, hakkında Adli Kontrol Şartı uygulanarak tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Mahkeme kararında, şu ifadeler yer aldı:

“Şüphelinin suçunun katalog suçlardan olmaması, üzerine atılı eyleme ilişkin kanunda öngörülen cezanın alt ve üst haddi nazara alındığında tutuklanmasının bu aşamada ölçülü olmayacağı, tutukluluktan elde edilecek faydanın adli kontrol hükümleri ile sağlanabileceği anlaşıldığından tutuklama talebinin reddine, adli kontrol altına alınmasına karar verildi.”

KARDEŞİ HAKKINDA TUTANAK TUTULDU

Bu arada, ağabeyi Oktay Avcu'nun adliye içinde fotoğrafını çektiği için kardeşi Zeki Avcu hakkında ise tutanak tutuldu. Adliye Kontrol Noktasında ifadesi alınan Zeki Avcu ile ilgili işlemin devam ettiği öğrenildi.

CHP'Lİ BAŞARIR GÖZALTI KARARINA TEHKİ GÖSTERDİ

Öte yandan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, seçim bölgesi olan Mersin'in Mezitli İlçesi'ndeki bir esnafın kendi iş yerine pankart asmasının engellemesini ve ardından esnafın gözaltına alınmasını sert bir dille eleştirdi.

Mersin'de bir esnafın, kendi iş yerine, kendi dükkanına, her yerde adaletsizlik, her yerde işsizlik, her yerde sefalet yazılı pankartını astıktan sonra pankartların 3 polis tarafından zorla indirildiğini ifade eden CHP'li Başarır, “Neden, ne hakla, pankartı indiriyorsunuz? Aynı esnaf boş olan kasasını sokağa attı ve o esnafı dün gözaltına aldılar.

Savcılık tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk etti. Sulh Ceza Mahkemesi ise cuma günleri haftada bir gün imzayla zar zor serbest bıraktı. Bu adam ne yaptı?” diye sordu.

“BENCE, PAZARCI TEZGAHINDAKİ DOMATESİ BİLE ATAR”

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un dünkü sözlerine de atıfta bulunan CHP'li Başarır, bu konuda şunları söyledi:

“Numan Bey, ben 2000'li yılları hatırlıyorum, Ecevit'e yazar kasa fırlatıldı diyor. Hadi bakalım, Cumhurbaşkanı çıksın sokağa. Sadece ona yazar kasa mı fırlatılır? Vallahi bence pazarcı tezgahındaki domatesi bile atar. O günün Türkiye'sinde Başbakanlık binasına giriş çıkışlarda insanlar başbakanı görüp temas edebiliyordu.

Bugün Cumhurbaşkanını saraya girip çıkarken görebilen bir tek yurttaş var mı? Bugün Cumhurbaşkanına yüzlerce konvoy, binlerce koruma arasında bir temasta bulunup derdini anlatabilecek tek bir yurttaş var mı? O günün başbakanı sokaktaydı ama bugünün Cumhurbaşkanı sarayda. Aradaki fark bu Numan Bey. Numan Kurtulmuş, yüreğin varsa, cesaretin varsa 2002 ile bugünü kıyaslayacaksan gel bakalım Mersin'e gidelim, sokakta beraber yürüyelim, esnafı, işçiyi ve pazarcıyı sokakta görelim.

Ülkenin geldiği noktaya bakın. Adalet, işsizlik, sefalet diyen esnafı, kendi işyerine astığı pankarttan dolayı gözaltına alıyorsunuz. Türkiye bu baskı ortamını hak etmiyor ve Türkiye özgürlük istiyor. Türkiye'yi getirdiğiniz hal bu işte.”

