Hayatını kaybeden madenci bir hafta önce uyardı iddiası: Havalandırmanın bakım zamanı gelmişti ama yapılmadı

Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri SÖZCÜ'ye konuştu. Hayatını kaybeden madencilerden Şuayip Okul'un akrabasının aktardığına göre, Okul, kendilerine bir hafta önce havalandırmanın bakım zamanı geldiğini ancak yapılmadığını söyledi.

Fırat FISTIK

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Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlamada 41 madenci hayatını kaybetti. Yaralı kurtarılan 11 işçinin tedavilerine ise devam ediliyor. Patlamanın nasıl gerçekleştiği ve kesin bulguların araştırılmasının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Patlamada hayatını kaybeden madencilerin yakınları SÖZCÜ'ye konuştu. 28 yaşındaki Şuayip Okul'un akrabası:

“Şuayip evliydi, iki çocuğu vardı. 5-6 yıldır çalışıyordu. İyi çocuktu, çok temiz delikanlıydı. Bölge zaten maden bölgesi. Madene girmesi onun için sevinç kaynağıydı, çalışmak zorundaydı. Ülkedeki ekonomik durum da ortada. Çoluk çocuğu var. Herkesin durumu ortada. Herkes maden altına girip çalışmak zorunda kalıyor tabi. Tabii ki olayın araştırılması gerekiyor. Yeraltı işini biz anlamayız ama yeğenimizin söylediğine göre havalandırmaların bakım zamanı gelmişti. Daha sonraya bırakmışlar bunu. Bize bir hafta önce söylemişti.”

BİR DAHA OLMASINI ASLA İSTEMEYİZ

Ercan Akdeniz'in kuzeni Mustafa Akdeniz:

“Böyle bir şeyin bir daha olmasını asla istemeyiz. Ama takdir-i ilahi. Ercan bekardı. Tertemiz bir çocuktu. 3-4 yıldır çalışıyordu. Patlamadan sonra ilk çıkarılanlardan biriydi. Hastanede hayatını kaybetti. Vücudunda ufak, nokta şeklinde izler vardı. Annesi de ailesi olarak bizler de bitmiş durumdayız. Özet olarak böyle bir facianın bir daha yaşanmamasını istiyoruz.”

YAKIN BİR ZAMAN SONRA EVLENECEKTİ



Enes Aydın'ın akrabası Sabahattin Aydın:

“Bir şey bilmiyoruz ki, bir şey diyecek halimiz yok. Akla gelmeyen bir şey. İhmalden kaynaklı büyük ihtimalle. Daha önce de kazalar oldu burada ama yakınlarımızdan böyle bir şey olmamıştı. Enes yakın bir zaman sonra evlenecekti. Söz kesilmek üzereydi. Zaten kız arkadaşı da cenazenin başında bekliyor. Sakin bir çocuktu. Kimseye karışmazdı. Fakirin elinden tutardı, yardım ederdi. 4 yıldır madende çalışıyordu. Babası da vefat etmişti. Bir kardeşi daha var, üniversitede okuyan. Geçinmek için madende çalışıyordu.”

15 GÜN ÖNCE ÇOCUĞU DOĞMUŞTU…

Aziz Köse'nin eniştesi Ercan Günay:

“Kardeşimden öteydi. Çok iyi biriydi. 33 yaşındaydı. Evliydi ve 15 günlük çocuğu vardı. Daha 15 gün önce doğdu çocuğu. Hiçbir çekincesi yoktu çalışmakla ilgili. Daha önce birkaç kez taş düşmüştü ama. Kaza oluyordu. Ama böyle bir şeyi ihtimal vermiyordu. 2-3 senedir çalışıyordu. Benim oraya birçok arkadaşım indi. Oraya inen madenci arkadaşlarım ihmal olduğunu iddia ediyorlar. Ama çalışma şartlarıyla ilgili net bilgimiz yok. Yüzde 90 ihmal sonucu. Daha büyük bir şey.”

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