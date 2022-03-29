Hayvanlara kötü muamelede emsal karar

Elazığ Belediyesi hayvan barınağındaki kötü koşullar nedeniyle belediye çalışanları olan biri veteriner işleri müdürü 3'ü veteriner 4 kişi hakkında, 'görevi kötüye kullanmak' suçundan 6 ay hapis cezası verildi. Avukatlar kararın emsal teşkil edeceğini söyledi.

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Elazığ Belediyesi hayvan barınağında hayvanların kötü koşullarda kaldığı, büyükbaş hayvanlar için olan ilaçların kedi ve köpeklerde kullanıldığı, hasta ve hasta olmayan hayvanların birlikte tutulduğu, kedilerin birbirini yediği, yemek kaplarının küflü olduğu ve genel olarak pis bir ortamın olması nedeniyle belediye çalışanı dört kişi hakkında soruşturma açılmıştı.

Elazığ Valiliği ilk olarak soruşturmaya izin vermezken daha sonra gönüllülerin barınaktan görüntüler çekmesi ve somut delil nedeniyle savcılık tarafından soruşturma başlatılmış, daha sonra soruşturma davaya dönmüştü. Davada yargılanan dört sanıktan biri veteriner işleri müdürü diğer üçü ise veteriner hekim.

SAVCI, ÜST SINIRDAN CEZALANDIRMA TALEP ETMİŞTİ

Savcı, hazırlanan iddianamede kasıtlı olarak görevlerini kötüye kullanma, çevrenin kasten kirletilmesi ve kamu görevinin sağladığı nüfuz ile hürriyet engelleme suçlarından sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etmişti.

Bu duruşmada tanıklar dinlenirken, savunma tarafı mahkemeye uzman görüşü sundu. Uzman görüşünde kedilerin birbirini yemesinin doğal olduğu iddia edildi.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Kararda görevi kötüye kullanma suçunun alt sınırından, altı ay hapis cezası verildi. Kararda iyi hal indirimi uygulandı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

EMSAL TEŞKİL EDECEK

Avukatlar ise üst mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Hayvan Hakları İzleme Komitesi'nden avukat Hacer Gizem Karataş dava ve kararla ilgili şunları söyledi:

“Bu dava şu yüzden önemli, normalde biz kamu kuruluşlarının, belediyelerin hayvanlara yönelik ihlalleriyle ilgili suç duyurusunda bulunduğumuzda soruşturma izni engeline takılıyoruz.

Burada da valilik ilk başta izin vermedi ama gönüllüler topladıkları görüntülerle karara itiraz ettiler. Somut delil olduğu için valiliğin kararı kaldırıldı. Bu ihlaller birçok bakımevinde devam ediyor.

Sadece bu kadar iyi delil toplanması ve savcının görevini yapması davanın ilerlemesini sağladı. Kesinlikle emsal teşkil edecek bir karar. Aynı zamanda bakımevlerinin ne durumda olduğunu, barınakların hayvanlar için ölüm kampları olduğunu gösteren bir karar.”

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