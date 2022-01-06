Hayvanlarda çiçek hastalığı paniği: 12 mahalleye karantina

Aydın'ın Karacasu ilçesinde koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı tespit edilmesi üzerine 12 mahalle için karantina kararı alındı. İkinci emre kadar mahallelere küçükbaş hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

Latif SANSÜR

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Karacasu, Ataeymir Mahallesi’nde koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı görülmesi üzerine kırmızı alarm verildi.

Karantina kuralları gereği hastalık görülen bölgeye 10 kilometre çapında yer alan 12 mahalle için karantina kararı alındı. Yaklaşık 40 gün sürecek olan karantina gereğince mahallelere küçükbaş hayvan giriş çıkışları, merada otlatılması, alım satımları, kesimleri yasaklandı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de mahallelerde aşılama çalışmasına başladı.

VATANDAŞLAR UYARILDI

İlk vakanın görüldüğü Ataeymir'le birlikte Dedeler, Ataköy, Güzelbahçe, Geyre, Işıklar, Palamutçuk, Yeniköy, Dikmen, Yenişehir, Yeşilyurt ve Çamarası Mahalleleri'nin karantinaya alındığı Belediye hoparlörlerinden yapılan anonsla vatandaşlara duyuruldu.

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