Hazine arazilerine uyuşturucu ekmişlerdi: 96 sanığa tahliye

Diyarbakır’ın Lice İlçesine bağlı köylerde hazine arazilerine uyuşturucu madde ekimi yaparak hasat sonrasında elde ettikleri gelirden terör örgütü PKK’ya yüzde 20 pay aktardıkları tespit edilen 111’i tutuklu 120 sanığın yargılanmasına başlandı. 5 gün boyunca devam eden seri yargılama sonucunda sanıklardan 96’sının tahliyesine karar verildi.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'ın Lice İlçesine bağlı Yalaza, Bağlan, Ortaç Köylerindeki hazineye ait arazilere uyuşturucu eken ve hasat sonrasında elde ettikleri gelirin yüzde 20'sini terör örgütü PKK'ya fon olarak aktardıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 120 sanığın yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Pazartesi'den Cuma'ya kadar beş gün boyunca seri yargılama yapan mahkeme sanıkların ayrı ayrı savunmalarını aldı.

KARAKOLDA TEŞHİS ETTİ MAHKEMEDE ŞAŞTI

İtiraflarıyla davanın çatısını oluşturan ve birçok sanığı fotoğrafından teşhis ederek önemli itiraflarda bulunan sanık Mehmet Ş.B., jandarmadaki ifadelerinin aksine sanıkları tanımadığını, bu kişiler aleyhine ifade vermediğini, jandarmanın hazırladığı ifade tutanağına zorla imza attırıldığını iddia etti.

“5 TON UYUŞTURUCUYU EVİNİN ALTINA İSTİFLEYİP SATTI”

Davanın 4 gizli tanığı ise Mehmet Ş.B. ile ilgili şu itirafları yaptı; “Mehmet Ş. eşi ve çocuklarıyla uyuşturucu ekimini kırsal alanda devlete ait 100 dönümlük hazine arazisine yapar. Bunu uyuşturucunun kime ait olduğu belli olmasın diye yapıyor. Hasat sonrası uyuşturucudan örgüte pay verir, geri kalanıyla Diyarbakır'da çocuklarının adına gayrı menkul ve ticari taksi plakası satın alarak kara parayı bu şekilde aklar.”

İKİNCİ KARIYI ALMAK İÇİN PKK'DAN İZİN ALDI

Sanıklardan Ortaç Köyü Muhtarı S.Ç'nin de, ikinci evliliğini yapmak için terör örgütünün sözde yargı biriminden izin aldığını belirten gizli tanıklar, “Diyarbakır'da iki evi var. Muhtar olduğu için kimin hangi parsel ve adaya uyuşturucu ekeceğine o karar verir. Hasat sonrası topladığı paraları örgütün üst yönetimine bizzat kendisi iletir. Örgütün Kaymakamlıklarca köylülere dağıtılması için yapılan sosyal yardımları teröristlere aktarırdı. Parayı çok sever. Öz ağabeyini bile terör örgütüne şikâyet etti” dediler.

Mahkeme, heyeti sanık savunmalarının alınmış, delillerin toplanmış olması nedeniyle 9 aydan beri tutuklu bulunan sanıklardan 96'sının tahliyesine, 15'inin de tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

ELE GEÇEN AJANDADAKİ BİLGİLERDEN YAKALANDILAR

Jandarma'nın kırsal alanda teröristlere ait bir sığınakta ele geçirdiği ajanda da elde edilen bilgiler ışığında yakalanan sanıklar hakkında “Terörizmin finansmanının önlenmesi” hakkındaki kamuna muhalefet ettikleri gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis isteniyor.

PKK'ya 5 milyon 391 bin lira gelir sağladıkları belirtilen sanıkların uyuşturucu ekimi yaptıkları arazinin yüzölçümü ve dönümü üzerinden hesaplama yaparak terör örgütüne pay aktardıkları, para vermek istemeyenlerin ekim yapmalarına ise teröristlerce izin verilmediği kaydedildi. Uydu koordinatlarıyla tespit edilen Köylerdeki uyuşturucu ekimi yapılan parsellerdeki arazilerin kamuya ait hazine arazileri olduğu tespit edildi.

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