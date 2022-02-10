Hazine taşınmazlarının satış ve kiralama ihalesi düzenlenecek

Ankara'da 52 adet Hazine taşınmazının satışına ve kiralanmasına ilişkin ihale düzenlenecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Otopark, tarım alanı, ticari alan, arıcılık faaliyet alanı niteliğinde toplam 9 adet taşınmazın kiralanması ve 43 adet arsa nitelikli taşınmazın satışına ilişkin ihale Ulus Emlak Müdürlüğü’nce kurulacak komisyon huzurunda, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 17 Şubat 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilk İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası ihale salonunda yapılacak.

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