HDP’li Garo Paylan hakkında suç duyurusu

Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Koordinatörü Av. İbrahim Gök, HDP’li vekil Garo Paylan’ın sözde ’Ermeni soykırımının' tanınması için TBMM’ye sunduğu kanun teklifine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Evren DEMİRDAŞ

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HDP milletvekili Garo Paylan, 22 Nisan 2022 tarihinde sözde ‘Ermeni soykırımının tanınmasına’ dair Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifi sunmuş, kanun teklifi ise TBMM iç tüzüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle iade edilmişti. Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Koordinatörü Av. İbrahim Gök, HDP’li Paylan’ın kanun teklifi hakkında suç duyurusunda bulundu.

“BU TEKLİFLE ANAYASAYI YOK SAYMIŞTIR”

Konuya ilişkin hukuk bürosunda açıklama yapan avukat İbrahim Gök, Paylan’ın sunduğu kanun teklifiyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını alenen yok saydığını belirtti. Gök, şöyle konuştu:

* Bu milletvekilinin 24 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirdiği bu müracaatın gerek Anayasada gerek Türk Ceza Yasasındaki yasal huşuları ihlal ettiği bir milletvekiline yakışmayacak tavır ve eylem içerisinde olduğunu net olarak ifade etmek lazım.

* Anayasamızın 3. maddesi devletin bütünlüğünü ihtiva eden ve bununla beraber 14. maddesinin temel hak ve hürriyetlerini kötüye kullanılmaması gerektiği durumu ve en önemlisi milletvekili andından 81. maddede yer alan özellikle ülkenin bütünlüğüyle birlikte birlik ve beraberliği için çalışacağına ant içmiş bir milletvekilinin böylesi bir müracaat yapmış olmasını hafızalarımızda netleştiremiyoruz.

* Şunu açıkça söylemek lazım bugüne kadar tavır ve eylemleriyle bu ülkeye ihanet eden bu ülkenin aleyhine çalışan bu milletvekilinin ve onun yandaşlarının bundan sonra bu milleti bu şekliyle suskun bir halde görmemeleri adına bu müracaatımızı başta kendim adına olmak üzere bu millet adına yapmış bulunmaktayız.

“PARTİSİNDEN İHRAÇ EDİLMELİ”

Paylan’ın partisinden ihraç edilmesi gerektiğini vurgulayan Gök, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Böylesi bir eylem içerisinde bulunan bu milletvekilinin kendi partisi tarafından özellikle Kürtlere ihanet ettiği gerekçesiyle partisinden ihraç edilme adına bir şekilde disipline sevk edilmesi gerektiğini bekliyor ve umuyoruz.

* En önemlisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin böylesi vatan haini bir şahsın kendi bünyesinde yasal faaliyetler içerisinde bulunduğu iddiasıyla böylesi bir eyleme kalkışmasını da karşılıksız bırakmayacağını düşünmekteyiz. Bu açıdan bir an evvel milletvekilliğinin düşürülmesi dokunulmazlığının kaldırılması konusunda yasal işlemlerin de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılması ve gerçekleştirilmesini bekliyoruz.

* Bu partiye gönül verdiğini iddia eden ve bugüne kadar da bu partiye gönül veren oy veren kardeşlerimizin kimlere oy verdiğini kimleri desteklediklerini kendi vatanları aleyhine hangi vatan hainleriyle beraber olduklarını görebileceklerini umuyorum.

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