HDP’lilere uygulanan polis ablukasına siyasilerden tepki yağdı

Kadıköy’de HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'ye polisin tokat atmasını protesto etmek isteyen aralarında HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar, Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin bulunduğu grup polis ablukasına alındı. Yaşanan duruma siyasilerden tepki yağarken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Mithat Sancar’a yönelik bu ayıbı kınıyorum" dedi.

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HDP eski Milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü’ye polisin tokat atmasını protesto etmek isteyen aralarında HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar, Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de bulunduğu grup Kadıköy’de buluştu. HDP Kadıköy ilçe binası önünde açıklama yapmak isteyen HDP'li grup, polis ablukasıyla karşılaştı.

SİYASİLERDEN TEPKİ YAĞDI

Mithat Sancar ve beraberindeki HDP’lilerin polis ablukasına alınmasına ise siyasilerden tepki yağdı. Tepkilerden bazıları şu şekilde:

“MİTHAT SANCAR'A YÖNELİK BU AYIBI KINIYORUM”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: “Hiçbir siyasi partinin genel başkanı, hiçbir şart altında, talimat üzerine polis ablukasıyla muhatap edilemez! HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a yönelik bu ayıbı kınıyorum”

“YAPILAN HUKUKSUZLUĞU REDDEDİYORUM”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: “Bir siyasi parti genel başkanının, kendi ilçe binasına girerken engellenmesi kabul edilemez. HDP Eş Genel Başkanı Sayın Mithat Sancar’a ve partili arkadaşlarına yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. Demokratik siyasete engel olmak alışkanlık haline getirilemez. İzin vermeyeceğiz.”

“ABLUKA KARARI DERHAL KALDIRILMALIDIR”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Suçişleri Bakanı’nın siyasi ikbali uğruna gerginliği tırmandırma isteğini anlıyorum. Güvenlik bürokrasisinde aklıselim yönetici kalmadı mı? Türkiye’ye bu kötülüğü yapmayın. HDP Eş Genel Başkanına ve milletvekillerine yönelik abluka kararı derhal kaldırılmalıdır.

“BASKILARA KARŞI OMUZ OMUZA OLACAĞIZ”

Sol Parti: “HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Ferhat Encü’ye yönelik polis saldırısı ve bugün HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve HDP yöneticilerine yönelik polis ablukası kabul edilemez. Baskılara karşı omuz omuza olacağız.”