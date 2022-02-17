Abone Ol

Her taşın altından silah çıktı

Adana merkezli 7 ilde silah kaçakçılığı yapan zanlılara yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Polisin yaptığı aramada taş altlarına gizlenmiş halde 24 tabanca, 1 uzun namlulu silah ele geçirildi.

Yayınlanma: 10:06 - 17 Şubat 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Mersin, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Siirt'te silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şebekeyi deşifre etti.

Örgüte üye olduğu saptanan 9 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, operasyon için harekete geçti. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkartmasının ardından dün 51 adrese eş zamanlı şafak vakti operasyon yapıldı.

Operasyonda şebeke üyesi 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 24 ruhsatsız tabanca, 1 kalaşnikof tüfek, farklı çaplarda 870 mermi, çeşitli silahlara ait 147 şarjör ile çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Şüphelilere ait bir çiftlik evinin bahçe duvarındaki taşların altından, bezle sarılıp poşetlenmiş tabanca ve silah yapımında kullanılan malzeme çıktı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi. (İHA)

Adana merkezli 7 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı İlginizi Çekebilir Adana merkezli 7 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı 9 ilde 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 12 gözaltı İlginizi Çekebilir 9 ilde 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 12 gözaltı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Adana Diyarbakır Emniyet Gaziantep gözaltı Gümüşhane Hatay Mersin operasyon Sağlık Şanlıurfa Siirt