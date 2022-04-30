‘Herkese sözüm var’ diyen Kılıçdaroğlu, en büyük arzusunu açıkladı

İstanbul'da katıldığı iftar yemeğinde konuşma yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bütün mesele ortak idareyi egemen kılmaktır. Biz bu ortak iradeyi egemen kılmak zorundayız. Bu güzel ülkede hepimiz kucaklaşalım ve barış içinde yaşayalım. En büyük arzum. Benim bu coğrafyada yaşayan herkese bir sözüm var. Ben bu kucaklaşmayı sağlayacağım" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Küçükçekmece’de düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Konuşmasında Ramazan ayının önemine dikkat çeken CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Ramazan ayı, duygularımızın yoğunlaştığı bir aydır. Bu ayda her birimiz, birbirimizin derdiyle meşgul oluruz. Sorunlar varsa çözmeye çalışırız. Dolayısıyla Ramazan ayında dostluk, kardeşlik, kucaklaşma çok önemlidir. Buna büyük bir ihtiyacımız var. Kucaklaşmaya, dertleşmeye, helalleşmeye ihtiyacımız var. Biz bunları yaparsak, bu ülkedeki bütün sorunları çözeriz. Niye çözmeyelim? Elin oğlu kendi sorunlarını çözüyor da biz niçin çözmeyelim?” diye konuştu.

“İSLAM DÜNYASININ DA SORUNLARINI ÇÖZMEK ZORUNDAYIZ”

“Sadece kendi sorunlarımızı değil, İslam dünyasının da sorunlarını çözmek zorundayız” diye devam eden Kılıçdaroğlu;

*Bugün İslam dünyasında kan akıyor, insanlar birbirlerini öldürüyorlar. Neden acaba? Hangi gerekçeyle yapılıyor bunlar? Ramazan ayı, bütün İslam dünyasını, bir araya gelip, kendi duygularını paylaştıkları, dostluğun, barışın ve kardeşliğin egemen olduğu bir dünyayı inşa etme ayı olmalıdır.

*Biz Ramazan ayını bu duygularla kutlamalıyız. Bu duygularla anmalıyız. Bu duygularla bir araya gelmeliyiz. Bunu getirmek zorundayız.

*Hepimizin görevi, en yaşlımızdan en gencimize kadar, kadından erkeğe kadar hepimiz aynı duygularla büyütmek zorundayız bu kardeşliği.

“HERKESE SÖZÜM VAR”

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

*Çatışmalardan uzak, kavgalardan uzak, bir arada yaşayarak, bir arada kucaklaşarak ve bir arada sevgiyi büyüterek yaşamalıyız. Bunu yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Bunu sağlayabilir miyiz? Evet sağlayabiliriz. Bütün mesele ortak idareyi egemen kılmaktır. Biz bu ortak iradeyi egemen kılmak zorundayız.

*Bu güzel ülkede hepimiz kucaklaşalım ve barış içinde yaşayalım. En büyük arzum bu. Benim bu coğrafyada yaşayan herkese bir sözüm var. Ben bu kucaklaşmayı sağlayacağım. Ben bu barışı sağlayacağım.

*Ben bu ülkede her çocuğun evde, huzur içinde anneleri tarafından yatağa yatırılmasını sağlayacağım. Ben bu ülkede, bu coğrafyada hiçbir ailenin karanlıkta kalmaması için mücadele edeceğim.

*Bu mücadele benim bireysel mücadelem değil. Bu mücadelem hepimizin mücadelesidir. Böyle bilmenizi isterim.

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